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台大新校長要搶人才　擬推「國際生系統聯招＋學碩5年」

▲台大校長當選人陳文章於記者會說明治校理念。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大新校長陳文章預計明年1月8日上任，今天說明治校理念與八項校務發展策略。（圖／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導

受到少子化影響，本月7日才剛當選台大校長的工學院長陳文章今（28日）表示，未來上任後將推動國際生系統聯招，聯合國內大學一起對外招生優秀外籍學，並透過聯盟對聯盟方式招生來擴大生源，台大也會推動「學碩五年一貫」，並積極培育人才，讓學生在畢業前至少有一次企業實習及國外研習機會，相信透過這些配套措施，對吸引優秀學生就讀台大會有誘因。

管中閔在去年宣布不續任台大校長後，台大啟動校長遴選作業，本月7日選出陳文章擔任新校長，預計明年1月8日上任，陳文章在今天下午舉行當選後的首次公開記者會，並以「打造世界級學府，展現百年的榮耀」為題，進行治校理念及執行策略說明。

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▲台大校長當選人陳文章於記者會說明治校理念。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳文章希望推動國際生系統聯招，加上學碩5年等相關配套措施，吸引優秀國際生就讀台大。（圖／記者林敬旻攝）

陳文章在當選當天，曾提出八項校務發展策略，積極進行優化校院發展與建構智慧永續校園、發展領航國際的重點領域、提升國際合作能量及競爭力、強化招生策略及連結國際教育、 激勵師生研究、精進學生自主學習及研究動能、完成創校百年規劃與增強校友、和連結充實財務規劃及募款等，今天則是進一步深入說明相關策略。

而面對少子化壓力，以及如何招收國際優秀學生，陳文章提出強化招生策略及連結國際教育，陳文章說，在招收國際生部分，將建立國際大學及中學聯盟，推動國際生系統聯招，由台大與國內大學一同攜手，根據各大學特色招收優秀國際生，目前先鎖定東南亞，未來也會擴及其他區域。

而為了擴大生源，陳文章分析，目前有很多的國際大學聯盟，例如歐洲的大學聯盟學生有15萬多人，台灣也可以組成聯盟，透過聯盟對聯盟方式，跟這些世界重要大學聯盟合作，相信可以招收更多外籍生，未來台大也將計畫推動「學碩五年一貫」，加上其他配套措施，例如台大首創「國際引路人計畫」，就是專為國際生打造的師徒制實習計畫，相信有吸引優秀學生到台大就讀的誘因。
 

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