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「點子王」陳良基捐2千萬給台大　實驗室超有創意名字曝光

▲▼科技部前部長陳良基從台大退休後，捐贈2千萬興建3間實驗室。（圖／摘自陳良機創新筆記）

▲前科技部部長陳良基從台大退休後，捐2千萬元興建3間實驗室，取名「蟲洞、企業號、良基練功坊」。（圖／摘自陳良機創新筆記）

記者許敏溶／台北報導

前科技部部長陳良基在今年6月從台大退休，為了回饋台大，捐贈2千萬給台大電機系建置三間實驗室，還大膽的給這三間實驗室分別取名為「蟲洞、企業號、良基練功坊」，希望學生挑戰自己想像力的極限，不落俗套的名字引發網友熱議，稱讚陳良基是「良師興國最佳典範」，更指實驗室名字很有創意。

陳良基2020年卸任科技部長，今年6月從台大退休，當時台大和建中校友，還為陳良基舉辦感恩音樂會，感謝他對教育的付出與奉獻，陳良基當時跟太太一同上台，不僅歌唱，陳良基還演出梆笛獨奏、笛胡合奏等節目。

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▲▼科技部前部長陳良基從台大退休後，捐贈2千萬興建3間實驗室。（圖／摘自陳良機創新筆記）

▲陳良基捐贈2千萬給台大電機系，興建3間實驗室。（圖／摘自陳良機創新筆記）

陳良基今（27日）在臉書PO文，指捐贈2千萬給台大電機系建置三間實驗室，陳良基表示，退休前發現，面對未來智慧化時代，電機系裡卻缺少各種智慧化實作實驗室、創意空間等等，想到自己是靠著系上支援才有些成就，於是捐贈2千萬幫系裡建置三間實驗室，提供學弟妹使用，並趕在這學期完工，開放同學上課使用，「非常開心」。

陳良基也提到，電機系主任希望他為實驗室命名，而電機系以往實驗室的名字都很制式，面對新世代，希望可以給大家不一樣刺激，激發大家跳脫思想的框框，最後大膽給三間實驗室分別取名為「蟲洞」、「企業號」以及「良基練功坊」。

▲▼科技部前部長陳良基從台大退休後，捐贈2千萬興建3間實驗室。（圖／摘自陳良機創新筆記）

▲▼陳良基捐2千萬建置3間實驗室，分別取名為「蟲洞、企業號、良基練功坊」。（圖／摘自陳良機創新筆記）

▲▼科技部前部長陳良基從台大退休後，捐贈2千萬興建3間實驗室。（圖／摘自陳良機創新筆記）

陳良基說，蟲洞的意思，是希望同學在這個創意發想空間，能像穿越蟲洞般，挑戰自己想像力的極限，有無限的創意；「企業號」則是在這間是以電腦各項能力訓練為主的電腦教室，同學在這間實驗室裡，能有大無畏，勇敢向未知領域探索的勇氣和能力；「練功坊」則是提醒同學基本功夫的重要性，因為自己研究能在國際上受肯定與重視，還是源於求學時專注的基本功夫，專業能力還是王道。

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