少子化衝擊！台大多科系個申不參採國文　專家：讓更多學生進入二階

▲得勝者文教考試策略中心主任藍天予表示，為了減少缺額，各大學校系紛紛減少採計科目，希望讓更多人進入二階。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學甄選入學委員會今（25日）公布112學年度大學「繁星推薦」與「申請入學」各校系參採學科能力測驗科目，升學輔導專家藍天予指出，受到少子化及去年缺額偏多影響，今年各大學為搶學生，普遍採取「把門開大」的策略，透過採計科目減少或門檻降低，讓更多學生進入第二輪甄選，例如台大的機械、化工、材料等科系，加入不看國文科行列，台大政治去年使用數A做篩選，今年新增數B，東海電機只看國與數A，英、自兩科則拿掉。

甄選會今天在網站公布112學年度大學「繁星推薦」與「申請入學」各校系參採學科能力測驗科目，提供考生報考112學年度學科能力測驗參考，兩個管道都以參採3科最多，其中「繁星推薦」共有822個校系，約占總校系數46 %，「申請入學」則有885個校系，約占總系組數40%，而受到缺額暴增影響，今年個人申請參採2科則從去年441系，今年大幅增加到542系，成長超過2成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對今天甄選會公布結果，升學輔導專家、得勝者文教考試策略中心主任藍天予分析，因為少子化關係，去年不少大學科系缺額大增，從今年各校系在採計科目就可以發現，不管公私立大學，為了搶學生，在個人申請的參考科目部分，大多數校系不是參採科目減少，就是降低標準或放寬門檻，目的就是希望把門「開更大一些」，讓更多學生可以進入二階篩選。

以台大為例，藍天予說，台大的機械、化工、材料、生機電等科系，去年原本採計「國、英、數A、自然」等四科，今年加入不看國文行列，只採計「國、英、數A」3科，而台大政治系去年使用數A做為篩選，今年新增數B，讓更多學生進來，去年成大政治使用數B做篩選，今年也新增數A，東海歷史原本採計「國、英、社會」，今年不看國、英，只看單一社會科。

不過，藍天予指出，也有學校針對目標學生採取不同作法，像是政大歐語三個組，去年沒有參採數B，今年則加入數B，中原資工去年原本採計「國、英、數A、自然」，今年不看國文、自然，只剩下「英、數A」，可以收到較多偏科但能力好的學生。

台大註冊組主任李宏森坦言，今年工學院的確有很多科系不採計國文，但他也強調，並非是學系不重視國文，而是對工程類學系來說，國文不是找到適合學生的主要科目，減少參採科目可以收到更適性學生，並可減少缺額。

此外，受到少子化影響，台大原計畫提高明年個人申請入學比例，但李宏森表示，原本希望將個人申請比例調整超過50%，降調降分發入學比率2.7%，但教育部僅核定調降0.5%，所以明年台大個人申請管道比例僅小幅增加0.5%，比例為49.7%左右，繁星推薦則佔10.5％，其餘為分發入學。





►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！