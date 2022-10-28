網購2顆柚子！她剝開「只有核桃大小」傻眼　網笑翻：以為是大蒜

▲柚子果肉用2根手指便能輕易捏住。（圖／翻攝自微博／猛獁新聞）

圖文／CTWANT

網購的物品到貨時，若發現內容物和預想的不同，勢必會覺得非常倒楣。大陸江西省一名盧姓女子日前收到網購的2顆柚子，剝開外皮後竟發現，果肉只有核桃一般的大小，讓她相當傻眼。消息一出，引發討論。

綜合陸媒報導，江西省贛州市一名盧姓女子日前透過網購平台買了2顆柚子，準備好好品嚐一番，不料當她將柚子外皮剝開後竟發現，果肉只有核桃一般的大小，用2根手指便能輕易捏住，讓她哭笑不得。

對此，盧女表示，2顆柚子是自己前幾天自己花了6.9元（約新台幣31元）網購得來，對於柚子的外表和實際的果肉和看起來差超多，覺得很不可思議，「因為我之前在網上看到過類似的事件，沒想到這種事情居然發生在我身上。」事後她雖然稍感氣憤，還是一口將柚子吃下。

照片曝光後網友全笑翻，表示「我以為是大蒜」、「這柚子心眼也太小了吧」、「這個應該要求廠家給出一些解釋」、「冬天了，柚子穿厚一點不過分吧」、「還不如買橘子」。

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