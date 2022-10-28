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與女友「親親五花肉」嫌丟臉！他「紀念日慘分手」後悔：能挽回嗎

原PO與女友吃燒肉慶祝紀念日，豈料因拒絕參加活動被提分手。（圖／擷取自Google Maps）

▲原PO與女友吃燒肉慶祝紀念日，豈料因拒絕參加活動被提分手。（圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

如果個性與價值觀真的磨合不來，那或許放過彼此也是件好事！一名男網友發文求助，透露自己日前與女友去燒肉店慶祝紀念日，後來女友一直想參加「親親10秒送五花肉」活動，但他因為臉皮薄再三拒絕，最後忍不住情緒爆走大喊，「覺得丟臉！」當天返家後，女友傳訊向他提出分手，希望2人能退回朋友關係，讓他後悔直呼，「還有機會挽回她嗎？」

一名男網友在Dcard以「因為親親五花肉，快分手」為題發文，表示日前與女友去吃燒肉慶祝紀念日，對方也很滿意當天的大餐行程，但意料之外的是，店家剛好推出「親親10秒就送1份五花肉」的活動，由於女友個性活潑又喜歡參加活動，因此便提議要參加。

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原PO指出，儘管先前曾允諾過女友要陪她一起參與活動，但自己其實相當害怕群眾目光，且生活中也是很邊緣、毫無存在感的人，所以他強硬告訴對方「我不想！」但女友還是不肯放棄，甚至不惜使出撒嬌戰術，「但我還是覺得拉不下臉，要在大家面前親十秒，這我真的做不到...」

被女友不斷轟炸，原PO也被「盧」到情緒失控，當場大聲喊道，「你能不能不要每次都叫我陪你一起參加活動啊！我覺得很丟臉！」，就連隔壁桌的客人也轉頭關注，之後女友也沒再提起此事，2人和平的吃完飯。返家後不久，原PO突然收到女友提議分手的訊息，並希望2人還能維持朋友關係，讓他十分錯愕，「我還有機會挽回她嗎，我現在思緒好亂，好難受。」

貼文曝光後，網友們紛紛議論，「其實根本沒人在乎你親你女友欸，自我意識過剩了吧⋯⋯」、「與其為她撐傘，她更想找的是能與她一起淋雨的人」、「我覺得她意識到你們真的不適合這樣而已」、「我覺得你現在要想的不是該怎麼挽回耶，而是你們倆真的適合嗎？」、「你前面都答應過要陪他參加，事後又說不要還大聲說很丟臉，是人都會傷心難過的吧」、「你準前女友說的很對，你們不適合，不需要勉強一方或偽裝。」

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