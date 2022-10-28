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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊不怕「棄保」　首度曝光電視辯論秘密武器

圖、 文／CTWANT

從近期各方民調觀察，台北市長候選人蔣萬安、黃珊珊和陳時中的三腳督局勢裡，三人互有勝負，但彼此的差距並不大，因此外界認為策動「棄保」才是這盤棋局的逆轉關鍵。無黨籍台北市長候選人黃珊珊在CTWANT專訪中，淡然地看待自己被設定為藍綠棄保標的，她信心十足地強調自己家內部民調就是坐二望一，並呼籲「怕綠營漁翁得利」的市民勇敢做自己，「投你想投的人、做你想做的事，作自己的主人」。

台北市候選人珊珊呼籲市民「作自己的主人」，就是投自己想投的人，做自己想做的事。（圖／方萬民攝）

▲台北市候選人黃珊珊呼籲市民「作自己的主人」，就是投自己想投的人，做自己想做的事。（圖／CTWANT提供，下同）

日前北市強雨造成百齡橋堤外停車場數十輛車遭淹沒，柯市府遭轟螺絲鬆了，民進黨北市長候選人陳時中更放話「我當市長、堤外有人車，不會關水門給他淹」，曾任柯P副手的黃珊珊看不下去，指陳不懂規定，陳卻怒嗆「妳最懂，市民車被淹、是在懂瞎毀」，引發外界臆測陳時中是否民調落後、急了，「懂瞎毀」就是在替「棄黃保陳」熱身，未來綠營批黃火力可能更強。

投入台北市長選舉的國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊和民進黨陳時中三方勢均方敵，外界一致認為「棄保」將是這場選戰的關鍵密碼（圖／黃威彬攝）

▲投入台北市長選舉的國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊和民進黨陳時中三方勢均方敵，外界一致認為「棄保」將是這場選戰的關鍵密碼。

陳時中雖嗆黃珊珊「懂瞎毀」，但細數黃珊珊從政資歷，從律師、六連霸北市議員，成為柯P讚不絕口的副市長，破20年以上的政壇資歷，比起未任民代、公職資歷集中衛福部的陳時中而言，若單純論市政，黃的經驗遠比陳更豐富。

黃珊珊在接受CTWANT專訪過程中，展現對市政的嫺熟度，尤其是自陳水扁以降的歷任北市長公認最棘手、市民覺得最看不見希望的都更議題，公安議題，甚至中美角力下的北市經濟前景。她都能在不看幕僚「擬答」下侃侃而談。暫且不論柯文哲市政評價，黃珊珊絕不會說出類似「堤外有車絕不關水門」這類聽來驚世駭俗的說法。幕僚也很有信心的透露，黃珊珊積累的市政經驗，就是她電視辯論的「秘密武器」，也期待黃當天把蔣萬安與陳時中「問倒」。

只是「禍福相倚」，柯文哲的市政評價仁智互見，黃珊珊自然也要概括承受，但她也努力透過不一樣的政見，回應政敵逼問她「若真有心、為何當副市長不推」，「都更」就是一例。

其實台北市在柯P任內的都更戶數，已是全台之冠，但是與北市40年以上老公寓佔總量比例破四成四的現況相比，仍引發市民批評。對此，黃珊珊競總近日在網路上強打黃與前內政部長李鴻源的都更廣告，兩人站在台北市後火車站窳陋建築物前說明，引發許多早已對都更不抱任何期待的民眾一探究竟。

黃珊珊直言，都更的問題不在法令、也非容積率獎勵，而是住戶需求百百種，有不想離開熟悉環境的、有擔心沒錢改建，有擔心點頭都更卻看不到新宅落成的，因此，他援引李鴻源防災型都更主張中的「中繼宅」概念，當選後要在北市12區，各自尋覓合適地點（例如廢棄的中小學、舊旅館）興建中繼宅，讓危老住戶居民先搬遷至中繼宅，更新完再搬回去，優先試辦的可能就是原廣慈博愛院基地上的新社宅，提供附近有都更急迫需求者當成中繼宅，透過公私合力，跨出北市老舊社區改建的第一步。

黃珊珊也說，她深知都更的難度與複雜，不會喊出「四年蓋X戶中繼宅」的口號，但她會用實際行動迎戰這個攸關公安、市容、少子化甚至房價議題的「複合性難題」，並拿出成績，讓北市危老改建、都更不再總是只有口號的燙手山芋。

台北市老舊社區林立，不僅生活空紊亂，連消防車出入都困難，影響到及時救災時效，都更問題不只是居住正義和尊嚴，也是一項重大社會風險，黃珊珊偕手前內政部長李鴻源宣示，以中繼宅加速都更腳步。（圖／翻攝黃珊珊臉書、黃耀徵攝）

▲台北市老舊社區林立，不僅生活空紊亂，連消防車出入都困難，影響到及時救災時效，都更問題不只是居住正義和尊嚴，也是一項重大社會風險，黃珊珊偕手前內政部長李鴻源宣示，以中繼宅加速都更腳步。

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