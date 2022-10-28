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大陸 大陸焦點 特派現場

他洗澡一開水龍頭「鮮紅血水」狂噴　浴室秒變兇案現場

洗澡驚見水龍頭流出「鮮紅血水」　他嚇傻衝出浴室：我啥都沒幹

▲大陸一名男子洗澡時察覺到不對勁，一打開水龍頭，流出來的水竟全部都是鮮紅色的。（圖／翻攝秒聞視頻）

大陸一名男子洗澡時察覺到不對勁，一打開水龍頭，流出來的水竟全部都是鮮紅色的，嚇得他趕緊跑出浴室，穿好衣服後拿起手機開始錄影，隨後男子也通報物業，經瞭解可能是水管檢修時加入了高錳酸鉀，才會導致水變成紅色，目前已經恢復正常。

綜合陸媒報導，事發於25日，湖北一名男怎進到浴室內準備洗澡時，打開水龍頭發現流出來的水，竟全是鮮紅色的，讓他當場嚇傻，趕緊衝出浴室穿上衣服，並拿起手機拍下這一幕。

洗澡驚見水龍頭流出「鮮紅血水」　他嚇傻衝出浴室：我啥都沒幹

▲大陸一名男子洗澡時察覺到不對勁，一打開水龍頭，流出來的水竟全部都是鮮紅色的。（圖／翻攝秒聞視頻）

從影片可以看到，水龍頭流出來的水全是鮮紅色的，浴室裡的地板牆壁也都是紅色液體；而他錄下這段影片，是想證明自己什麼都沒做，隨後他也趕緊通知物業，物業表示水管檢修時，可能加入了高錳酸鉀，才會導致水變成紅色，目前已經都恢復正常。

消息曝光後，網友認為物業應該提前通知，紛紛留言「這麼隨便加東西不提前通知？如果業主正在拿來飲用或做飯怎麼辦」、「物業管理服務中心應該事先告知各位業主的」、「不提前通知，這樣會引發群眾遐想」、「要是半夜，會不會魂都沒沒了」、「有點像第一現場」。

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