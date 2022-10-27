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民調：9成民眾反對中共20大「不放棄使用武力」報告內容

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會27日發表最新民調，針對中共「二十大」報告提出的涉台主張，有9成左右的民眾強烈反對其宣稱不承諾放棄使用武力（85.6%）、更不認同中共以武力威脅台灣的作法（91.6%）。陸委會強調，調查顯示台灣民意堅決反對中共強加的政治框架及設定兩岸終局，更對武力恫嚇極度反感。

陸委會提到，有83.9%的民意不贊成中方所謂「解決台灣問題的總體方略」、堅持「一個中國原則」的「九二共識」等立場（82.3%）；更反對稱「和平統一、一國兩制」是實現兩岸統一的最佳方式（79.3%）。

▼陸委會最新民調。（圖／陸委會提供）

▲▼民調：9成民眾反對中共20大「不放棄使用武力」報告內容。（圖／陸委會提供）

陸委會表示，主流民意支持政府兩岸政策立場。近9成支持政府持續做好自我防衛，捍衛國家主權及台灣民主（89.7%）；8成以上支持總統國慶演說呼籲兵戎相見不是兩岸選項、唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟良性互動根本（84.3%）；也認同在理性平等及相互尊重下，願尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法（88.9%）；支持「四大韌性」（80.7%）、「四個堅持」（74.4%）等守護台灣的立場。

陸委會指出，8成以上民眾贊成政府考量兩岸情勢發展及兼顧經濟與防疫，調整兩岸交流和人員往來（82.9%）；7成以上支持調整境管措施同時，加強對中國大陸人士來台安全管理（73.2%）。

▲▼民調：9成民眾反對中共20大「不放棄使用武力」報告內容。（圖／陸委會提供）

另在長期觀察議題方面，認為中共對我政府與人民不友善分別為78.2%、61.3%；絕大多數民眾主張「廣義維持現狀」（86.3％），且認為台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定（85%），維持長期穩定態勢。

陸委會強調，中華民國是主權國家，兩岸互不隸屬是客觀事實；「四個堅持」是台灣社會最大共識與底線，政府堅定捍衛國家主權、安全及民主自由的生活方式，沒有任何妥協的空間，「維持台海和平穩定，是雙方共同責任，再次呼籲對岸正視兩岸現實及台灣民意，摒棄侵犯對抗的舊思維，以理性平等及相互尊重態度，務實處理分歧。」

本項調查為陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在111年10月19日至23日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1096份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.96%。

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