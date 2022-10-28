邱太三：未看到中共「統一時間表」　未來「硬的更硬，軟的更軟」

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

對於中共對台是否有「統一時間表」，陸委會主委邱太三28日表示，目前沒有看到所謂「統一時間表」，但是所謂「和平統一、一國兩制」已經寫在20大報告裡了，「過去中共對台就是『軟硬』兩手交叉使用，未來『硬的會更硬，軟的會更軟』。」

邱太三上午出席「中共權力變遷與治理趨勢」國際研討會，他在接受媒體訪問時提到，早在「20大」之前，就都有在關注、蒐集各國對中共軍事崛起與戰略的思考與研判，目前沒有看到所謂「統一時間表」，但是所謂「和平統一、一國兩制」已經寫在20大報告裡了，「我就這應該是在他所謂『民族偉大復興』的項目之一。」

中共「20大」也將「反台獨」寫入黨章，邱太三認為，中國大陸對台灣的統戰策略，根據不同的政黨設定不同的項目，但不外乎就是反獨與促統。

邱太三進一步指出，中共認為民進黨有所謂的台獨傾向，雖然不知道他們對台獨的定義，但在民進黨執政的時候，就會以反獨為主，而在國民黨執政的時候，因為有模糊的『九二共識』，就會以促統為主。

邱太三強調，理論上來說，「統一台灣」已在20大列入，未來應該會以促統為主，反獨只是手段之一，「過去中共對台就是『軟硬』兩手交叉使用，未來『硬的會更硬，軟的會更軟』。」