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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／蔡英文社群之夜來了！力挺北北基桃　「轉大人」讚聲18歲公民權

記者陳家祥／台北報導

18歲公民權修憲複決案將與九合一選舉一起在11月26日舉行，為此，總統蔡英文今舉辦今年唯一一場「社群之夜」，號召年輕朋友相挺18歲公民權，並找來「雞排妹」鄭家純、隨性樂團、呱吉、焦慮主婦等，為年底選戰加溫。《ETtoday東森新媒體》也將帶來即時轉播。

▲▼蔡英文與鄭家純。（合成圖／翻攝自蔡英文IG）

▲蔡英文與鄭家純都出席社群之夜活動。（合成圖／翻攝自蔡英文IG）

蔡英文在臉書提到，不論是面對國際局勢，還是處理內政，感謝「辣台派」陪她繼續走下去。面對年底的選戰，她要再次邀請「辣台派」陪她一起努力。「人蔘轉大人」社群之夜邀請大家到場，聽蔡英文說出最真實、最完整的「小英心內話」。

蔡英文官方LINE發布報名訊息後，吸引破2萬人湧入報名，1100個座位在10分鐘內立即被搶光。由於報名太熱烈，日前還開放第2波報名，滿足熱情支持者的需求。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，今年「社群之夜」主題延續過去幾屆的特色，以人蔘為題，今年主題「人蔘轉大人」，就是要凸顯今年台灣的九合一選舉，同時有18歲公民權的複決投票，用「轉大人」代表年輕人要爭取公民權的意涵。

范綱皓說明，「社群之夜」是希望透過線上線下串連，和年輕網路世代溝通，邀請支持者不只要出來參加活動，更要在11月26日站出來投票。

活動的卡司除了陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬等民進黨北北基桃的候選外人，還有講者鄭家純、呱吉、焦慮主婦，以及隨性樂團、沈文程、影子計劃等。現場也安排粉絲互動橋段，與會者將獲得限定版的「專屬紀念品」。

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