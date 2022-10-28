摔破3件國寶！故宮最新4點聲明「還原破損過程」：隨即依程序通報

▲故宮遭爆摔破3件國寶，故宮院長表示絕無隱匿一事。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／台北報導

國民黨立委陳以信28日爆料，去年二月故宮進行數位典藏及清查時，不慎打破國寶龍紋碗，且故宮院長吳密察下令「不典藏、不舉報」，試圖掩蓋這件事，且據了解「摔破文物」共有3件。對此，故宮也發表最新聲明，強調絕無隱匿一事，並還原文物破損過程。

針對摔破文物一事，故宮發表最新聲明如下：

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今（10/28）日立法院國是論壇，委員指出「故宮打破國寶龍紋碗 高層下封口令」，本院針對三件典藏瓷器破損說明：

一、故宮器物處瓷器科人員整理文物時，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。

二、院長及副院長（111年5月19日當日代理院長）接獲三案通報後，隨即下令交由政風室進行調查有無違失及違失樣態。經政風室調查結果，110年2月3日、111年4月7日之破損查無人員疏失；111年5月19日則明確為人員操作疏失，已將全案移送考績會，懲處程序刻正進行中。

三、針對委員所指「院長下令對該器物不得點交、不得紀錄，在進行修復之前，也不得做檢視報告，尤其要求相關人員封口，所有相關文件都用最高密件處理，以免留下任何證據」，故宮嚴正澄清絕無隱匿情事，相關調查進行中以密件程序處理並無不當，密件保存皆依規定辦理，並無所謂「以免留下證據」問題。相反地，事件發生後，基於保全證據需要，於調查案件及修復文物期間，自無法允許一般人員或當事人任意提取、檢視、搬移三案之文物，此項作業方式亦不待院長下令。

四、本案三件瓷器依文化資產保存法規定，暫行分級列為一般古物。破損瓷器目前第一件「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」正在修復中，第二件「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」待修復人員處理，第三件「清 乾隆 青花花卉盤」待懲處程序完成，責任釐清後才會進入修復程序。

故宮傳出隱匿摔破國寶一事，立委沈發惠質詢時提到此事，對此，行政院長蘇貞昌表示，故宮非常專業、保存文物非常重要，院長曾經跟我說有狀況，但相關保存都有嚴謹規範，所以請院長依照文物保存專業處理就好。至於外界傳出隱匿一事，蘇則表示，自己認為他不是這樣的人。

對於藍委質疑隱匿相關狀況，吳密察表示，發生問題之後，就依程序報吿，調查分兩路進行，由業務單位、政風處分別做調查報告，故宮並無隱匿，但在第一、第二案中，還不能確認責任歸屬，現在第三案可以確認責任歸屬後，就啟動懲處作業，在考績會當中，並未隱匿。

▲嬌黃釉綠彩龍紋碗傳出遭摔破。（圖／取自國立故宮博物院官網）

▲清乾隆青花花卉盤。（圖／故宮提供）

▲清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗。（圖／故宮提供）

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