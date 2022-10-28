「競選號碼怎弄上去？」畫面曝光　路人盯30秒讚嘆：以為貼的

網搜小組／劉維榛報導

全台候選人已各自抽出幸運選號，許多人也好奇，大街小巷的競選布條、看板是如何印上選號的？一名網友轉貼抖音短片，只見一名師傅拿著油漆刷精準畫出3號，過程只花了30秒，讓網友讚嘆「我也以為是用黏的，寫的很漂亮耶」，但也有人分享「這樣太慢，我們這邊是拿一個薄鐵片上去，鐵樂士噴一噴」。

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》轉貼一則小短片，可見一名男子站在升降梯內，在空中拿著塗著紅漆的刷子，熟練在圓圈裡畫上一個半圈，隨即在下方精準補上弧形，完成3的數字號碼，過程只花了30秒。

▲師傅徒手畫3號，精練手法讓人讚嘆。（圖／翻攝抖音）

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對此，原PO嘖嘖稱奇直呼，「我一直以為是用貼紙再貼上去的，原來是這樣用的！不戰政治喔。」

該影片曝光後，引來眾多網友也狂重播讚嘆，「我也以為是用黏的，寫得很漂亮耶」、「完全不能NG的概念」、「這就是老師傅的功夫」、「手要不抖」、「第一次看到我以為用噴漆的，真的是行行出狀元」、「好強喔！原來有這門技術」、「美到還以為是印刷的」、「早上才看到一個徒手畫地上標線的，不用工具就能寫得很正，熟能生巧囉」、「高手在民間」。

也有網友分享，「這樣太慢，我們這邊是拿一個薄鐵片上去，鐵樂士噴一噴，然後拿下鐵片」、「不一定，也有用貼的，前幾天才看到工作人員在貼」、「今天早上大里這邊也在畫，紅燈的時候看著他們畫挺療癒的」。

▼網友狂喊畫面太療癒。（圖／翻攝抖音）

