　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

正妹紓壓！他定格驚覺「小弟弟被握起」　忍按1小時崩潰：嚇到了

▲▼陳男會以「每10分鐘給100元」請貧困的女大學生為他按摩。（圖／載自pixabay）

▲原PO幫正妹按摩，過程中卻發現小頭被玩弄。 （示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「有點嚇到又有點開心，就這樣直接到結束！」一名按摩師傅驚呼，某次有女客人上門，對方似乎也不介意給男生按摩，怎料按的過程中，原PO發現「我弟輕輕慢慢地被握住」，還尷尬按完全程1小時，「我也不知道該怎麼辦？」文章曝光後，網友狂酸幻想文，而有苦主分享類似狀況，讓其他人看傻眼。

一名男按摩師在Dcard表示，最近總是遇到魔王級奧客，一度工作到很厭世，怎料某天被排到一位正妹，對方要指壓1小時，「心想這真是今天的小確幸也太開心」，怎料才開始按，原PO卻覺得下體怪怪的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO還原當時狀況，「一開始按摩當下一切都很正常，後來我一直感覺是不是我弟在動，是我自己想了什麼...讓我弟提起精神嗎？」於是原PO乾脆定格不動，「才清楚的感覺到...我弟輕輕慢慢地被握住！」

當下原PO不敢妄動，只好忍著頭皮按到結束，「有點嚇到又有點開心，就這樣直接到結束，我也不知道該怎麼辦？好奇有沒有女孩兒有這樣對按摩師過？當下是什麼樣的心情？」

文章曝光後，網友白眼反酸，「1.可能是肢體幻覺。2.可能是視覺幻覺，把中年大媽看成正妹」、「能不能創個幻想版啊」、「按不好，直接連根拔起？」「會不會片子看太多...女客人基本上已經不會讓男性來服務，更不用說主動去摸那邊要多渴才可以這樣」。

不過也有人回應，「我女友會選男師傅按，因為她覺得力道比較足」、「認真回， 我去泰國的時候就遇到類似事情，只是那間店是純白的，外面還貼No sex，我剛好給正妹女店員按，按著按著不知道她是一直刻意往我胯下按，還是我感覺太敏感還怎樣（當天晚上又剛好吃了一堆海鮮），所以我就硬了」。其他網友則笑虧，「那你有沒有加錢」、「 結果客人更大根」、「國家正確」。

▼網友看傻回應。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

►韓國「集中＋顯瘦」內衣特價了！舒適好穿　CP值爆高

ET快訊
快訊／台中桶屍案重大進展　酒店女轉列被告限制出境
快訊／12至17歲青少年可打BA.1次世代疫苗了　時間出爐
BLACKPINK巡演出意外！Jennie「痛到尖叫」全程被
快訊／BA.5次世代疫苗接種　規劃出爐！
台中桶屍今相驗！證物飄濃厚屍臭　家屬到場包緊緊掩頭避走
全球最危險公路！每年300人死於途中　「山崖下都是骷髏」
新車「星級評等」啟動！銷售王首撞畫面曝光　首批名單有8車款

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／11月1日起開放12~17歲青少年打BA.1次世代疫苗

兩私中列專輔學校　教團提醒：未來5年大量偏鄉私校面臨退場

害高鐵誤點元凶曝光！纏電車線半小時自行掉落　18：14恢復行駛

快訊／BA.5次世代疫苗規劃出爐！開放12歲以上打「和BA.1可自由選」

地震速報升級搶快！高速列車、半導體大廠都在用　民間應用慢半拍

電車線遭異物纏繞！下班時段誤點　「高鐵列車一度卡途中」　

最強旺夫女！命理師點名「6星座」：扶持老公事業+財運入命

曾為觀光局「TAIWAN」揮毫！舞墨大師徐永進逝世　文化部長哀悼

買2萬元專櫃保養品...櫃姐「0防護塞鞋盒寄出」！　她怒曬照

公廁衛生紙架驚見「八隻長腳」！他嚇爛：這屁股還擦不擦？

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

快訊／11月1日起開放12~17歲青少年打BA.1次世代疫苗

兩私中列專輔學校　教團提醒：未來5年大量偏鄉私校面臨退場

害高鐵誤點元凶曝光！纏電車線半小時自行掉落　18：14恢復行駛

快訊／BA.5次世代疫苗規劃出爐！開放12歲以上打「和BA.1可自由選」

地震速報升級搶快！高速列車、半導體大廠都在用　民間應用慢半拍

電車線遭異物纏繞！下班時段誤點　「高鐵列車一度卡途中」　

最強旺夫女！命理師點名「6星座」：扶持老公事業+財運入命

曾為觀光局「TAIWAN」揮毫！舞墨大師徐永進逝世　文化部長哀悼

買2萬元專櫃保養品...櫃姐「0防護塞鞋盒寄出」！　她怒曬照

公廁衛生紙架驚見「八隻長腳」！他嚇爛：這屁股還擦不擦？

CNBLUE姜敏赫12月見面會首站獻台灣　合照、親簽海報福利通通有

他怒曝韓國瑜陪謝國樑掃街照　人潮塞爆市場占車道：拜託別擾民！

快訊／台中桶屍案重大進展　酒店女轉列被告限制出境、出海

群創高階主管自動降薪！　10／1起減幅最高15%

南投縣府近2億拆除重建　921危樓南崗國中變身教育科技兼具潮校

Dior香氛世家10小香閃耀星辰組合美炸、LE LABO經典5小香每一支都好聞

快訊／11月1日起開放12~17歲青少年打BA.1次世代疫苗

【廣編】斗六首座斜屋頂咖啡館接待中心　吸引網紅、打卡成風景

兩私中列專輔學校　教團提醒：未來5年大量偏鄉私校面臨退場

遭控性侵、恐嚇前女友！ONEUS RAVN突宣布退團　公司證實：他主動提出

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

可能海陸警連發！下周有望放颱風假

想回職場！5年外送員爆「棄跑潮」苦笑了

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

母女斷魂軍卡「錯在1關鍵」　他嘆：機車族被洗腦了

奈格颱風最快今生成　雨彈炸2區「紫到發黑」

彰化夜市爌肉飯歇業　夫妻倆出面致謝

準奈格關鍵轉彎到家門口！3天豪雨彈

老饕崩潰！彰化30年老店「夜市爌肉飯」結束營業

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

颱風奈格生成！今晚變天雨漸猛

女友「前戲剛做完」睡了！他深夜忍到崩潰

連迎5天暴雨！半個台灣紫到發黑

停車離奇扶牆「讓副駕好下」？背後有故事

更多熱門

相關新聞

脹氣必按「穴位」清單一次看！　醫激推：4種脹氣都有用

脹氣必按「穴位」清單一次看！　醫激推：4種脹氣都有用

在台灣，有多達75%的民眾都有過腹脹的症狀，而其中大約有10% 到 25% 的人，會呈現出中度至重度的不適症狀，持續數月至數年之久。中醫理論中，我們十分注重脾胃「升清降濁」的功能。「胃」主降濁，將吃進來的飲食腐熟後，交由脾氣去運化；「脾」氣升發，將消化後的物質上輸心肺，以至全身利用，兩者相輔相成缺一不可。

高鐵巧遇「側乳妹」！衣開大洞秀碗公奶　老司機一看：套路太明顯

高鐵巧遇「側乳妹」！衣開大洞秀碗公奶　老司機一看：套路太明顯

閨蜜偷找男友刮痧「沒人幫我…」　她攤牌心寒

閨蜜偷找男友刮痧「沒人幫我…」　她攤牌心寒

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

23歲正妹腿酸就醫竟是汞中毒！一查竟是狂敷面膜惹禍

23歲正妹腿酸就醫竟是汞中毒！一查竟是狂敷面膜惹禍

關鍵字：

按摩小頭正妹客人師傅

讀者迴響

熱門新聞

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

白家綺KTV突遭襲胸！

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

可能海陸警連發！下周有望放颱風假

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

即／新北某國中男墜樓亡　師生嚴重驚嚇

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

想回職場！5年外送員爆「棄跑潮」苦笑了

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面