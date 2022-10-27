正妹紓壓！他定格驚覺「小弟弟被握起」　忍按1小時崩潰：嚇到了

▲原PO幫正妹按摩，過程中卻發現小頭被玩弄。 （示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「有點嚇到又有點開心，就這樣直接到結束！」一名按摩師傅驚呼，某次有女客人上門，對方似乎也不介意給男生按摩，怎料按的過程中，原PO發現「我弟輕輕慢慢地被握住」，還尷尬按完全程1小時，「我也不知道該怎麼辦？」文章曝光後，網友狂酸幻想文，而有苦主分享類似狀況，讓其他人看傻眼。

一名男按摩師在Dcard表示，最近總是遇到魔王級奧客，一度工作到很厭世，怎料某天被排到一位正妹，對方要指壓1小時，「心想這真是今天的小確幸也太開心」，怎料才開始按，原PO卻覺得下體怪怪的。

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原PO還原當時狀況，「一開始按摩當下一切都很正常，後來我一直感覺是不是我弟在動，是我自己想了什麼...讓我弟提起精神嗎？」於是原PO乾脆定格不動，「才清楚的感覺到...我弟輕輕慢慢地被握住！」

當下原PO不敢妄動，只好忍著頭皮按到結束，「有點嚇到又有點開心，就這樣直接到結束，我也不知道該怎麼辦？好奇有沒有女孩兒有這樣對按摩師過？當下是什麼樣的心情？」

文章曝光後，網友白眼反酸，「1.可能是肢體幻覺。2.可能是視覺幻覺，把中年大媽看成正妹」、「能不能創個幻想版啊」、「按不好，直接連根拔起？」「會不會片子看太多...女客人基本上已經不會讓男性來服務，更不用說主動去摸那邊要多渴才可以這樣」。

不過也有人回應，「我女友會選男師傅按，因為她覺得力道比較足」、「認真回， 我去泰國的時候就遇到類似事情，只是那間店是純白的，外面還貼No sex，我剛好給正妹女店員按，按著按著不知道她是一直刻意往我胯下按，還是我感覺太敏感還怎樣（當天晚上又剛好吃了一堆海鮮），所以我就硬了」。其他網友則笑虧，「那你有沒有加錢」、「 結果客人更大根」、「國家正確」。

▼網友看傻回應。（圖／翻攝Dcard）

