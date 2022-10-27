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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北第6選區／邱烽堯被馬英九誤解笑喊冤！李正皓遭質問親留言

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／邱烽堯、李正皓）

▲市議員候選人邱烽堯（左）被誤解。李正皓（右）則被網友質疑。（圖／翻攝自Facebook／邱烽堯、李正皓）

網搜小組／鄺郁庭報導

九合一大選進入倒數一個月的階段，新北市第6選區（中和區）市議員候選人邱烽堯在競總成立大會時，被前總統馬英九誤會喊出票投別黨，不禁發文笑呼，「這個鍋我揹，但求團結拚全壘打」，不會因一時的誤解而退縮。政治評論員李正皓則被網友質問，上節目是否都早退，他對此給出解釋。

國民黨邱烽堯在臉書PO出一段影片，「中和聯合競總成立大會過後，當天的插曲接獲現場多位朋友來電為烽堯抱屈！」原來是當天大會上，前總統馬英九誤以為一句「票投民進黨」的口號是他喊的，笑自己是「揹鍋的烽堯」，「毋係哇啦！烽堯沒拿麥克風，烽堯手上拿的是帽子」，但他強調不會因一時的誤解而退縮，會更加努力向前衝、拚勝選。

政治評論員李正皓則是被網友留言質問，「正皓，你最近上節目都早退嗎？是忙選舉嗎？還有《皓事之徒》一週才一次，停播一次就感覺很久= =醬（這樣）不好。」李正皓則留言回覆，「我會盡量不缺席，但地方行程真的需要多跑，請見諒！」還有人詢問，「請問皓皓競總成立了嗎？想過去朝聖吶！」李正皓也親自留言解答，「正在裝潢！」

現任議員陳錦錠先前爭取中和區板南路人行道，日前特地前往查看，希望實踐友善行人通行空間，今（27）日又到「中和區宜安路119巷口」，關心影響行人通行的路燈及號誌控制箱，向選民報告路燈遷移及號誌控制箱改為縮小型控制箱已完工。

現任議員張維倩在中和路口、中山路拜票時，想到先前她向工務局爭取道路整平計畫，把中山路的人行道逐漸拓寬整平，讓行人路權增加，並打通捷運中原站通往大左岸社區的木棧道，讓上下班通勤的民眾更方便、更安全，再也不用繞路去捷運站搭乘捷運。

綠營新人張嘉玲拜票之餘，還在粉專曬出遇到貓咪的合照；張志豪則在粉專「張志豪 中和發言人」感性發文，「選戰倒數30，志豪一早在志工大哥大姐陪同下，在中路口向大家問好。這群志工從上屆選舉就因為心疼志豪沒有背景和資源，一路相挺至今」，相當感謝志工大哥大姐們。

民眾黨王如意則分析自己的選情，「很多關心如意選情的好朋友常常會問如意，有信心當選嗎？預估拿多少票？」「由於擁有柯文哲、台灣民眾黨的加持，如意有絕對的信心可以當選新北市議員，如意並預估自己最起碼的得票數是2萬4千票」，希望順利為民眾黨搶下新北市中和區的攤頭堡，並勤跑基層、努力耕耘地方。

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