奈格最新預測路徑曝！3區降雨恐紫爆　彭啟明：今明重點觀察期

▲彭啟明透露，奈格颱風目前最新路徑預測，為登陸呂宋島後持續西行。（圖／翻攝臉書／氣象達人彭啟明，下同）

記者葉國吏／綜合報導

奈格颱風持續增強，預計今晚、明天早上會增強為中度颱風。氣象達人彭啟明在臉書發文指出，目前最新預測資料顯示颱風在登陸呂宋島後持續西行，不過仍有一定機率會北上接近台灣周邊海域。彭啟明提醒，奈格颱風走向影響降雨分布很大，路徑要到周日才會明朗，不過可以確定的是「迎風面北部、東北部到東半部都不小」，而且會延伸到下周二。

氣象達人彭啟明今早在臉書發文表示，週六水氣及風速都有再增加的趨勢，迎風面地形上會有比較多的累積雨量，沿海空曠地區要留意強陣風影響。

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▲彭啟明透露雨勢會持續到下週二。



彭啟明透露，週日以後的天氣將會開始受到奈格颱風外圍環流的影響，但目前的預測路徑仍有相當大的不確定性，而且最新的預測資料顯示颱風在週六、日登陸菲律賓呂宋島後持續西行、也就是往南海方向移動的機率相較過去幾天提高，但仍然有一定機率是北上接近台灣周邊海域，主要的差異在於預報模式模擬的颱風強度以及副熱帶高壓給予的導引氣流強弱，隨著颱風逐漸發展增強並且接近呂宋島一帶，預估預報資料的分歧會逐漸縮小，今、明日是重點觀察期。

另外彭啟明也提醒，目前氣象模式預估的雨量在迎風面的北部東北部到東半部都不小，而且不是周末，越來越多雨，風勢也增強，是延伸到下周一二，提醒活動安排需要有備案及調整。