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奈格颱風今將生成「威脅不可小覷」　吳德榮曝1條件：影響恐加劇

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲菲律賓東方海面的熱帶低壓，最快今天發展成輕颱奈格。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

菲律賓東方海面的熱帶低壓，最快今天發展成輕颱奈格。氣象專家吳德榮示警「颱風威脅不可小覷」，透露若未來路徑再「潛勢預測路徑」西側迴轉，對台灣的影響將會加劇。

吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，明日、週六(28、29日)迎風面水氣逐日增多，明日桃園以北及東半部有局部短暫雨，週六迎風面降雨更趨明顯；背風面仍為晴時多雲的天氣。下週日至週三(30至2日)東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面有「劇烈降雨」，中南部亦轉有局部雨；會帶來多少雨量？視「奈格」路徑而定，需再觀察。

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最新(27日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，菲律賓東方海面的熱帶低壓，有發展成「輕颱奈格」的趨勢。26日20時歐洲(ECMWF右圖)系集模式與最新「路徑潛勢預測圖」類似，模擬路徑大多呂宋島附近轉北、再轉東北大迴轉，皆有很大的「不確定性」 (左圖紅框範圍大及右圖系集路徑分散)；奈格行徑若在「潛勢預測路徑」東側迴轉的、威脅較輕；若在「潛勢預測路徑」西側迴轉的、則威脅加劇。預報資料將會如何調整？至為關鍵，應密切觀察。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲27日2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，菲律賓東方海面的熱帶低壓，有發展成「輕颱奈格」的趨勢。26日20時歐洲(ECMWF右圖)系集模式與「路徑潛勢預測圖」類似，模擬路徑大多呂宋島附近轉北、再轉東北大迴轉，皆有很大的「不確定性」(左圖紅框範圍大及右圖系集路徑分散)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

 
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