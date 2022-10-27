奈格颱風最快今生成　晚起變天！雨彈炸2區「紫到發黑」

▲位在菲律賓東方海面的熱帶低壓，預計最快今天發展成輕颱「奈格」。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

位在菲律賓東方海面的熱帶低壓，預計最快今天發展成輕颱「奈格」。以目前資料顯示，未來路徑將會在呂宋島附近轉北、再轉東北大迴轉，明天起桃園以北、東北部有明顯降雨，宜蘭在週末的雨量預估甚至「紫到發黑」，對此中央氣象局預報員也提出說明，同時提醒今晚開始桃園以北就開始轉為有雨天的天氣型態。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日各地大多晴時多雲；中南部山區偶有零星少量飄雨的機率；冷空氣減弱、氣溫升，白天舒適微熱，早晚涼；各地氣溫：北部18至30度，中部18至32度，南部19至33度，東部17至30度。今晚迎風面水氣略增，北海岸及東北部有局部短暫小雨的機率，

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▲27日2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，菲律賓東方海面的熱帶低壓，有發展成「輕颱奈格」的趨勢。26日20時歐洲(ECMWF右圖)系集模式與「路徑潛勢預測圖」類似，模擬路徑大多呂宋島附近轉北、再轉東北大迴轉，皆有很大的「不確定性」(左圖紅框範圍大及右圖系集路徑分散)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

明日、週六(28、29日)迎風面水氣逐日增多，明日桃園以北及東半部有局部短暫雨，週六迎風面降雨更趨明顯；背風面仍為晴時多雲的天氣。下週日至週三(30至2日)東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面有「劇烈降雨」，中南部亦轉有局部雨；會帶來多少雨量？視「奈格」路徑而定，需再觀察。

最新(27日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，菲律賓東方海面的熱帶低壓，有發展成「輕颱奈格」的趨勢。26日20時歐洲(ECMWF右圖)系集模式與最新「路徑潛勢預測圖」類似，模擬路徑大多呂宋島附近轉北、再轉東北大迴轉，皆有很大的「不確定性」 ；奈格行徑若在「潛勢預測路徑」東側迴轉的、威脅較輕；若在「潛勢預測路徑」西側迴轉的、則威脅加劇。預報資料將會如何調整？至為關鍵，應密切觀察。

▲台灣颱風論壇分享歐洲模擬的降雨分布圖。（圖／翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出一張宜蘭未來雨量「紫到發黑」的圖片，指出歐洲數值模式未來10天的降雨模擬，紫到發黑就是最劇烈的地方。對此中央氣象局預報員林定宜指出，目前熱低壓最快今天生成為颱風，不確定性還很大，時間要再進一些才能確定。不過林定宜提醒，今晚起桃園以北就會開始變天，週日到下週二是影響最劇烈的時候，要特別注意。