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奈格最快今轉中颱！後天是關鍵　北轉程度威脅台灣「不排除海警」

▲▼潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲奈格颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

奈格颱風持續增強，預計今晚、明天早上會增強為中度颱風。至於對台灣的影響程度？要看30日登陸呂宋島後、颱風北轉的程度而定，若北轉程度不高將直接從華南地區前進，屆時台灣只有迎風面會有降雨；若北轉朝琉球方向前進，那台灣將會有致災性降雨發生，也不排除發佈海上颱風警報。關鍵期就在後天晚上。

中央氣象局趙竑指出，今天（28日）東北風增強，迎風面水氣變多，桃園以北及東半部地區降雨機率增加，會有些局部短暫陣雨，新竹以南則維持多雲到晴；早晚偏涼，各地低溫約21、22度，白天北部、東北部及東部雲多下雨關係，高溫稍微下降，大約在25-27度，其他地方高溫仍有28-30度，中南部日夜溫差較大，請留意溫度變化適時增減衣物。

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▲▼潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲宜蘭縣大雨特報。

趙竑指出，奈格颱風預計最快今晚就會升格為中度颱風，30日就會登陸呂宋島，屆時颱風結構會受到破壞後減弱。未來颱風路徑預測會逐漸北轉，但北轉程度對台灣有不同影響。若北轉程度小，屆時颱風將朝華南地區前進，下週台灣將只有迎風面有雨；若北轉程度大、奈格朝琉球方向前進，對台灣將會有致災性降雨，也不排除發佈海上颱風警報。

趙竑表示，不過由於目前颱風未來路徑不確定性還很大，關鍵期就在後天晚上「奈格北轉程度」，所以目前還無法太早定論。另外，東北風影響，今(28)日宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。

 

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