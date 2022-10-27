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鄭運鵬稱國籍寫「中國台灣」是遭打壓！凌濤：有人逼你去中國賺？

▲▼凌濤公布鄭運鵬當時的專利申請書，國籍寫著「中國台灣」。（圖／翻攝臉書／凌濤）

▲凌濤公布鄭運鵬當時的專利申請書，國籍寫著「中國台灣」。（圖／翻攝臉書／凌濤）

記者柯振中／綜合報導

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬被爆料，2008年曾到大陸經商，申請專利的文件當中寫的國籍為「中國」，鄭辦為此回應，是因為受到打壓，所以只能透過這種方式簽署文件。對此，國民黨桃園市議員候選人凌濤則開酸，他只想問一句話，「有人逼你去賺錢嗎？」

國民黨27日召開記者會，揭露鄭運鵬2008年立委敗選後，到大陸設立「鷗業新媒體」，與大陸的3大國營電信企業做生意，過程中還有申請專利。

凌濤爆料，鄭運鵬提交專利合作條約申請書時，內容註明國籍、居所都是「中國」，地址則是「中國台灣省」的台北市中山區南京東路一段120號6樓之五，還附上了明確聲明，強調地址、國籍與上表所列的相同。

▲▼凌濤公布鄭運鵬當時的專利申請書，國籍寫著「中國台灣」。（圖／翻攝臉書／凌濤）

▲凌濤公布鄭運鵬當時的專利申請書，國籍寫著「中國台灣」。（圖／翻攝臉書／凌濤）

對此，鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，台灣並非專利合作條約的會員國，若要申請國際專利，迫於打壓只能用這種方式簽署文件。

黃韋鈞提到，鄭運鵬透過這次經驗，了解了台灣人遭遇的打壓，民進黨執政時，也努力想要突破。黃韋鈞指出，張善政與凌濤都曾出國留學，在國際社會中，台灣處處受到打壓，2人不會不知道，「老實說，這不僅是荒謬，更是悲哀。」

鄭運鵬競辦的發言曝光後，凌濤則再度回應，鄭運鵬回應，專利填「中國籍」是因為被壓迫，讓他不禁想問一句話，「有人逼你去賺錢嗎？」

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