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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜輔選謝國樑　林右昌：「落跑二人組」政見比瞎

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長國民黨候選人謝國樑今（27日）上午在基隆信義市場與前高雄市長韓國瑜掃街拜票，市場湧入大量支持民眾圍觀。對此，市長林右昌表示，韓國瑜、謝國樑是「落跑二人組」，兩人碰面還可以超級比一比，看誰得政見比較瞎！

林右昌表示，今天早上韓國瑜將到基隆市為謝國樑輔選，韓國瑜是落跑選總統被罷免，而謝國樑正好落跑出國拒絕承擔！可以說韓、謝兩個人是「落跑二人組」。另外，兩人碰面還可以超級比一比，看是謝國樑「免費電動車」還是韓國瑜的「愛情摩天輪」比較瞎。

林右昌說，謝國樑可能希望得到韓粉與深藍支持者的支持，這可能剛好適得其反，因為這場選戰的關鍵是在中間選民與年輕人，極端的韓國瑜，只會突顯兩個人同樣只會打高空，缺乏城市治理的能力。對蔡適應而言，韓國瑜是天上掉下來的禮物，對勝選很有幫助，希望他常來。

信義市場每天買菜的民眾就很多，交通本就非常擁擠了！林右昌說，現在聽說謝國樑為了造聲勢，還要求二信員工動員要刻意把週邊道路塞爆，造成民眾不便實在很要不得。他提醒民眾，最好避開該路段，以免被塞在路上動彈不得。

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