新北2議員撤銷參選資格　10名前、現任「賣」補助款有罪定讞

▲新北市議員高敏慧 。（圖／翻攝自Facebook／高敏慧）



記者杜冠霖／台北報導

時任台北縣議會議員的高敏慧、楊寶猜、王淑惠、吳天麟、顏世雄、何淑峯、呂世喜、宋進財、金中玉及徐陳麗華2000年與廠商勾結，將議員補助費「賣」給採購設備的業者，並用人頭詐領到補助款後分得3成，今最高法院駁回上訴，依違反《貪污治罪條例》 「職務上行為收受賄賂罪」，全部有罪確定，10名前任、現任議員確定入獄。

「賣預算回扣案」當年沸沸揚揚，纏訟多年後今最高法院駁回上訴，全案定讞，而高敏慧（判刑5年）、何淑峯（判刑4年10月）、金中玉（判刑3年10月）3人仍為現任新北市議員，依法將遭解除職務，何淑峯與金中玉2位議員，已登記參選連任，也將遭撤銷候選人登記。

「賣預算回扣案」當年鬧得沸沸揚揚，數名跨黨籍議員與業者成立如通集團，利用議員補助款制度，購買議員或台北縣樹林市民代表年度內一定額度議員補助款用牋，並收取3成作為賄賂，抑或是透過借貸，開立借款金額3倍計算的議員補助款用牋抵債。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會指出，令人感嘆的是，這麼多年過去，議員因為補助款、配合款涉貪的情況，依舊是層出不窮，這些貪腐蠹蟲必需全面清除，才能還給人民一個乾淨的地方議會，前立委黃國昌表示，檢方應啟動防逃機制，別再讓貪污犯跑了。