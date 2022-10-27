教唆砸車？彰化正妹候選人反控「長期遭跟蹤騷擾」怒告貼文者

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教唆砸車？彰化正妹候選人江品蓉反擊：長期遭他跟蹤騷擾

▲喊我愛你卻被砸車？正妹候選人反控「被長期跟蹤騷擾」要50萬元不成惡意貼文。（圖／翻攝彰化爆料公社）

▲有網友在臉書貼文指控，被員林市市民代表候選人江品蓉的男友恐嚇。（圖／翻攝彰化爆料公社）

記者游瓊華／彰化報導

彰化縣員林市代表候選人江品蓉遭一名網友貼文指控，只是對著她喊「品蓉我愛妳」，竟遭對方男友恐嚇，還被砸車。對此，江品蓉回應，她才是真正的受害者，直言該名網友在今年2月，在她還就讀大學時就開始跟蹤、騷擾她，砸車事件完全跟她無關，但該名網友卻在近日向她要50萬元修車費，被她拒絕，就在臉書上亂貼文指控，將對此人提告毀謗、妨害名譽及意圖使人不當選等罪。

帳號為「萬馬奔騰者」在臉書「彰化爆料公社」貼文，自己曾於今年3月某日，開車經過江品蓉家時大喊一聲「品蓉我愛你」，認為僅是惡作劇卻收到江品蓉傳來見面談的訊息。「萬馬奔騰者」寫道，自己向江女道歉並坦承其行為，但江的男友卻說「蛋幾雷妳會被亂槍打死」等語，之後在路上就遇到10多人持鐵棍砸爛他的車。網友不滿，案發至今已經7個月卻無進展，檢方只回覆偵查不公開，質疑此案恐有壓案、被關說。

▲喊我愛你卻被砸車？正妹候選人反控「被長期跟蹤騷擾」要50萬元不成惡意貼文。（圖／翻攝彰化爆料公社）

▲男子認為自己的愛車是江品蓉教唆友人持棍棒砸毀。（圖／翻攝彰化爆料公社）

江品蓉表示，該名男子與她曾是同棟大樓住戶，但不斷跟蹤、騷擾她，迫使他不得不搬家，未料搬離後男子也找到她的住處，不時出現在她身邊，讓她相當恐懼，「對方在樓下大喊江品蓉我愛你時是凌晨兩、三點，我跟男友聽到大叫聲都嚇到，隔天請房東調監視器畫面出來看又是該名男子！」

江品蓉說，男子已經對她造成嚴重騷擾，遂透過認識的友人找男子出面溝通，希望停止惡作劇及跟蹤行為，談完即離開，根本也沒有網友所寫的「蛋幾雷妳會被亂槍打死」等恐嚇，砸車一案更與她無關。

江品蓉無奈地說，事後她被警察請去派出所作筆錄，因警方說「男子有提到你的名字」，但她完全不知道發生何事，只覺得莫名其妙，男子之後又在派出所承認「不關她的事、拍寫」，讓人傻眼。

現在事隔半年多，距離選舉只剩下30天，江品蓉透露，男子把車子被砸事情算在她頭上，日前還打來要求50萬元修車費，而在臉書貼文一事，已對她名聲構成傷害，有意圖使人不當選之嫌，與競選團隊討論後決定對該名男子提告。

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