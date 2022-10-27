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黃珊珊轟蓋洛普民調「帶風向的操作文宣」　趙少康回嗆：不屑做假的

記者詹宜庭／台北報導

中廣與蓋洛普公司日前發布最新台北市長民調，其中無黨籍台北市長候選人黃珊珊支持度17.42％，落後其他兩位台北市長候選人蔣萬安與陳時中。對此，黃珊珊25日痛批，「這些詭異的民調，都只是為了帶風向的操作性文宣」；豈料，此番話引來中廣董事長趙少康錄影片強調，他不會做假民調也不屑做假民調，國民黨支持黃珊珊的人只有6%，民進黨人只有1％，兩黨基本盤已經歸隊的很乾淨了，不可能發生「棄黃保陳」或「棄陳保黃」的情況。

根據蓋洛普公司最新民調顯示，國民黨台北市長候選人蔣萬安支持度29.67％、民進黨台北市長候選人陳時中22.13％，以及黃珊珊17.42％，由蔣萬安領先，黃珊珊排名第三。

趙少康說明，他跟黃珊珊其實是老朋友了，選舉至今也沒有批評過黃珊珊，但民調做出來結果就是這樣子，上次民調結果是國民黨8個縣市只贏3個、張善政民調還以些微之差落後鄭運鵬，「如果我做假民調，會做這種成績出來嗎？」

趙少康表示，他花了不少錢委託蓋洛普這種「有公信力的公司」做民調，難道他有需要花這麼多錢，並賠上他的公信力去做假民調嗎？至於外界有人懷疑，他與蓋洛普公司的丁庭宇教授是朋友所以民調會有偏頗，他也要澄清，「朋友歸朋友、民調歸民調，我是不會去做這種事情的，蓋洛普也不屑做這種事的。」

而從民調結果來看，趙少康分析，國民黨支持黃珊珊的人只有6%，民進黨人只有1％，國民黨、民進黨基本盤已經歸隊的很乾淨了，所以不可能發生「棄黃保陳」或「棄陳保黃」的情況，這是從數字客觀分析。他補充，蓋洛普以前做過前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、國民黨立委費鴻泰、國民黨立委賴士葆，甚至國民黨主席朱立倫的民調，但最終結果誤差都在1％以內，「所以我敢說別人可能會做假民調，但蓋洛普不會！」

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