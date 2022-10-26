上海正式啟用吸入式新冠疫苗 　接種10秒「味道像喝奶茶」

▲上海啟動吸入式新冠疫苗加強接種。（圖／翻攝自第一財經）

記者鄭思楠／綜合報導

上海持續升級防疫，據「上海發布」微信號25日宣佈，全市常態化核酸檢測點免費檢測服務延長至11月30日。此外，上海市自25日啟動吸入用重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）加強免疫預約登記，並自26日起啟動加強免疫。

綜合陸媒報導，公告指出，針對已全程接種國藥、科興公司生產的滅活疫苗以及康希諾生物股份公司生產的肌注式重組新冠疫苗（5型腺病毒載體）滿6個月的18歲及以上人群中，均可選擇使用吸入用重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）開展1劑次加強免疫接種，且加強免疫將免費接種。

此外，針對在上海的外籍人士、港澳台同胞進行吸入用重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）加強免疫，仍按照既往加強免疫有關政策要求執行。

對於吸入式新冠疫苗的接種感覺，已有部分試接種了吸入式新冠疫苗的上海市民稱，「接種速度大約10秒，吸完後憋氣5秒，沒有什麼太大感覺」，也有市民說「味道有點甜，像喝一杯奶茶一樣」。也有網友稱，「有打針恐懼症的朋友很適合」。

「上海發布」還解答了該疫苗禁忌對象，包括對本品中的活性成分、任何一種非活性成分、生產工藝中使用的物質過敏者，或以前接種同類疫苗時出現過敏者；既往發生過疫苗嚴重過敏反應者（如急性過敏反應、血管神經性水腫、呼吸困難等）；患有未控制的癲癇和其他進行性神經系統疾病者，有格林巴利綜合徵病史者；正在發熱者，或患急性疾病，或慢性疾病的急性發作期，或未控制的嚴重慢性病患者；妊娠期婦女。