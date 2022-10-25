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老公前女友想認小孩當乾女兒！人妻阻止...她卻回「只是好朋友」

▲▼待嫁女子砸12萬找對象，婚介所安排臨演相親。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲老公和前女友仍有聯絡，前女友甚至想認原PO小孩當乾女兒。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

圖文／CTWANT

前女友的存在，一直是所有女生很頭痛的問題。一名女網友表示，老公和前女友分手後，還一直有保持聯繫。而最近老公前女友竟說想當原PO女兒的乾媽，讓女網友很傻眼，因此她想尋問網友們她該如何拒絕前女友。

一名女網友在臉書社團「靠北婚姻」發文指出，老公的前女友很不識相，對方明知道老公已經結婚生子了，前女友還是硬要跟老公維持連絡。原PO有跟老公表示過不喜歡他們維持聯絡，女網友也有告知過這名「前女友」，請她不要再跟老公聯絡，但前女友總說2人只是很好的朋友，並沒有可能會再在一起。

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最近前女友更說，想認原PO還未出生的女兒當乾女兒，但女網友非常不願意，因此她想詢問網友們，她該怎麼做，才能拒絕前女友，但原PO也害怕，如果拒絕了，前女友又會故意開始頻繁的聯繫老公。

網友回覆，「認乾女兒，乾脆收編當二房好了」、「這問題出在妳老公，男人有家庭後，應該要懂得去避嫌」、「已婚的男人就應該要知道自己的角色，該避免的事就別期待發生，大家都是成年人打什麼歪主意心知肚明」、「就直接說啊，對於分手後還聯絡我很介意！所以妳覺得要認乾女兒我會同意嗎？」、「這太扯吧，還聯絡就已經可以去吃大便了，還要認什麼。」

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