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準奈格偏移「路徑恐蓋全台」關鍵大轉彎到家門！3天豪雨彈風強雨大

▲▼颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲準奈格颱風最快明天生成。（圖／翻攝NOAA） 

記者許力方／台北報導

又有颱風！中央氣象局預報員李孟軒表示，明天（27日）白天仍是多雲到晴的天氣，入夜之後桃園以北、宜蘭轉雨；至於新生成的熱帶低壓，預估最快明天增強為今年第22號颱風「奈格」（Nalgae，北韓命名），路徑會以偏西北西方向、朝呂宋島附近，之後轉往北移動，但往北時間點仍有較大不確定性，周末到下周二將持續影響台灣天氣。

預報員黃恩鴻指出，熱帶低壓有機會在明後天成颱，目前路徑預報分歧大，大致上會往西北西移動到菲律賓附近後北轉，北轉角度相當關鍵，如果北轉時間較晚，就會離台灣更近，北轉時間較早則離台遠，影響也較小。天氣方面，明晚開始到29日水氣逐日增加，桃園以北、宜花有陰雨，30日到11月1日（下周二）受熱帶系統環流影響，北部、東半部降雨機率提高，中南部影響則偏少。

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▼準奈格將關鍵大轉彎，未來路徑西修恐逼近台灣。（圖／中央氣象局）

▲▼颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

氣象局今晚最新颱風路徑預測顯示，「準奈格」有稍微西修趨勢，路徑潛勢預報70%機率範圍仍呈現巨圓燈炮型，涵蓋整個台灣，顯示不確定性，關鍵轉彎時機落在28至29日（周五至六），五天後可能從南往北靠近台灣。至於日本氣象廳則預測，明天奈格就會誕生，預測路徑與台灣相近，有更為西修的趨勢。

天氣風險公司分析，熱帶低壓即將增強為奈格颱風，30至31日（周日至下周一）影響最大，雖然準奈格的未來動向還有分歧，明、後天會更明朗，但28日起水氣漸漸增多，北宜先轉雨，到了29日東北風明顯增強，沿海風強、東北部雨多，颱風水氣配合東北季風之下，迎風面將「風強雨大」，提醒民眾，周末的戶外活動就要多注意天氣。

災害預報士賈新興則指出，31日至11月1日受颱風外圍環流影響，全台都有雨，尤其北部山區、宜花東有豪雨以上發生機會，2日（下周三）北部、花東有局部短暫雨，直到3 日（下周四）天氣才轉趨穩定。

▼連三天雨勢，北東地區恐有豪雨以上等級降雨。（圖／中央氣象局）

▲▼未來一週雨量、溫度趨勢預測。（圖／氣象局）

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