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颱風「奈格」估明生成　這3地大雨躲不掉！週日起連迎3天暴雨

▲颱風即將生成，週日起影響台灣天氣。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲颱風即將生成，週日起影響台灣天氣。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局指出，熱帶性低氣壓有機會在明後天增強為颱風「奈格」，週日到週二將為北部、東半部帶來明顯雨勢。氣象粉專指出，無論熱帶系統移動路徑為何，「北、東部、各地山區大雨躲不掉」。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，週六前熱帶系統持續朝西北西前進，週日、一抵達呂宋島來到高壓邊緣，準備開始北轉，進入巴士海峽，此時將是關鍵時刻，奈格移動速度、槽線東移速度、高壓減弱幅度、呂宋島陸地干擾等將多方交互作用，影響熱帶系統移動路徑。

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下週二、三熱帶系統將從台灣附近北上，不過仍難以確定是走東岸、西岸或遙遠東方北上，一切須視北轉位置、時間點而定。由於秋颱變化多，路徑隨時都有調整空間。

以目前資料研判，北轉是大趨勢，加上秋季有東北季風的關係，無論颱風怎麼走，對台灣的天氣勢必造成影響。尤其北部、東部、各地山區會是影響最大的地方；西部其他地區也有些許飄雨機會，如果颱風更靠近陸地，風雨程度就會大幅增加。

颱風論壇提醒，週日到下週三最好避免野外活動，尤其避免前往山區活動，因為屆時天候將相當惡劣。

▲▼奈格颱風即將生成，最新路徑預測及暴風圈侵襲機率出爐。（圖／氣象局）

▲奈格颱風即將生成，圖為最新路徑預測。（圖／氣象局）

氣象局預報員黃恩鴻表示，熱帶低壓有機會在明後天成颱，目前路徑預報分歧大，大致上會往西北西移動到菲律賓附近後北轉，北轉角度相當關鍵，如果北轉時間較晚，就會離台灣更近，北轉時間較早則離台遠，影響也較小。

黃恩鴻指出，明晚開始到週六水氣逐日增加，桃園以北、宜花有陰雨，週日到週二受熱帶系統環流影響，北部、東半部降雨機率提高，中南部影響則偏少。

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