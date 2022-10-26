熱帶低壓生成！最快明成颱「奈格」　路徑西修對台威脅大增

▲熱帶低壓可能於明後天成颱。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

位於菲律賓東南方海面上的熱帶擾動增強為熱帶性低氣壓93W，中央氣象局表示，該系統將於明後兩天增強為颱風「奈格」，週日到週二為北部、東半部帶來明顯雨勢。氣象粉專指出，最新預測顯示熱帶系統路徑大幅西修，威脅台灣機率上升。

氣象局預報員黃恩鴻表示，熱帶低壓有機會在明後天成颱，目前路徑預報分歧大，大致上會往西北西移動到菲律賓附近後北轉，北轉角度相當關鍵，如果北轉時間較晚，就會離台灣更近，北轉時間較早則離台遠，影響也較小。

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▲▼奈格颱風即將生成，最新路徑預測及暴風圈侵襲機率出爐。（圖／氣象局）

黃恩鴻指出，明晚開始到週六水氣逐日增加，桃園以北、宜花有陰雨，週日到週二受熱帶系統環流影響，北部、東半部降雨機率提高，中南部影響則偏少。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，根據歐洲數值模式最新預測，熱帶系統路徑已有大幅西修，對台灣的威脅機率上升，但模式看法依然分歧，有很東北轉離台灣數百公里，也有西進呂宋後北轉貼近台灣東岸北上，對天氣影響機率很高。

▲▼熱帶系統預計將沿著台灣東邊海域北上移動。（圖／翻攝日本氣象廳）

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