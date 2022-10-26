週末起連迎5天暴雨！半個台灣「紫到發黑」　明晚北部先迎雨

▲週六到下週三為降雨最劇烈的時段，半個台灣累積雨量「紫到發黑」。（圖為雨量預測圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今日東北季風減弱，北台灣白天氣溫回升，預計好天氣將持續到明天晚上，明晚開始來自東邊的水氣增加，北部、東半部降雨機率高。另菲律賓東方海面的熱帶低壓有機會在明天增強為颱風「奈格」，週日到下週二離台灣最近，降雨時間集中在週六到下週三。

氣象局預報員李孟軒表示，今日東北季風減弱，各地白天溫度回升1到2度，明天白天各地天氣也相對穩定，都是以多雲到晴的天氣型態為主，降雨相當零星，僅宜花、大台北山區有局部短暫雨，午後南部山區也有陣雨。

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▲▼未來一週雨量、溫度趨勢預測。（圖／氣象局）

明晚到週六來自東邊的水氣增加，桃園以北、東半部降雨機率提高。且菲律賓東方海面的熱帶低壓有機會在明天增強為颱風「奈格」，週日到下週二離台最近，將沿著東部外海北上，北部、東半部將有局部大雨。

未來一週溫度變化不大，白天高溫北部25到27度、中南部29到30度、花東26到28度，有降雨時溫度略降，各地低溫約20到22度。

▲熱帶低壓明天可能成颱。（圖／氣象局）

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急也貼出雨量預測圖，半個台灣以上「紫爆」，該粉專也提醒，「紫到發黑就是降雨最劇烈的地方，降雨時間集中在週六到下週三，降雨規模、空間分佈仍取決於熱帶系統的最終路徑，還是有不小的調整空間」。

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