展現自信風采！雲林縣身障養護中心　「金瞎趴走秀」感恩社會

▲走秀活動許多身心障礙者都是第一次站在公開表演的場合，雖然難掩緊張但仍盡力展現平常努力練習的成果，博得現場觀眾滿堂喝采。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣身心障礙養護中心今(26)日辦理「金瞎趴瘋狂大走秀暨GC贈物網感謝活動」，讓服務對象藉由穿著從GC贈物網募集到的服裝，向大眾展現身心障礙者不平凡的一面，走過紅毯建立自身的價值與自信心；他們首次離開機構表演，除展現自信也希望藉機達到社會共融。

社會處長林文志指出，雲林縣身心障礙養護中心係由縣府委託社團法人雲林縣長期照護發展協會公辦民營的身心障礙照顧機構，設置有135個床位，長期照顧低收、中低收入戶及許多家庭無力照顧的身心障礙者，收置障別有重度癱瘓、肢體、智能、精神障礙等多元障別，但中心仍努力給予不同障礙者適切的個別化照顧服務及活動帶領，就是希望這些無法返家的身心障礙者即便在中心也能獲得妥適的照顧及支持服務。

▲雲林縣身心障礙養護中心總幹事陳衣婕(右)致贈感謝狀給GC贈物網，由GC贈物網公益長林慧洵代表接受。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

社工組長陳美霞表示，這次走秀活動許多身心障礙者都是第一次站在公開表演的場合，雖然難掩緊張但仍盡力展現平常努力練習的成果，陳美霞說，機構常遇家屬把人丟著就不顧了，找也找不到人，形成呆帳，不過針對符合低收入戶資格者，縣府有補助每人2萬1000元，然而還有其他未領有社會補助的住民，因此只能靠不斷募集物資補足生活缺口。

雲林縣身心障礙養護中心總幹事陳衣婕表示，中心希望藉此活動讓服務對象不要侷限在機構，可以走進社區，找到自身價值，並豐富他們的生活，每一位服務對象都很期待這次的表演，在排練的過程中，起初他們都感到很挫折，但在老師、社工及工作人員鼓勵下，他們漸漸可以展現自我，中心夥伴們都替他們感到開心。

雲林縣身心障礙養護中心向GC贈物網募集到許多物資，包含各式活動教具、生活器具、此次活動用的衣物、飾品等，總幹事陳衣婕也特別透過此活動向GC贈物網長期以來對中心的支持與關心表示感謝。

▲ 雲林縣身心障礙養護中心今(26)日辦理「金瞎趴瘋狂大走秀暨GC贈物網感謝活動」，讓服務對象藉由穿著從GC贈物網募集到的服裝，向大眾展現身心障礙者不平凡的一面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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