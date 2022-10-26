　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

展現自信風采！雲林縣身障養護中心　「金瞎趴走秀」感恩社會

▲走秀活動許多身心障礙者都是第一次站在公開表演的場合，雖然難掩緊張但仍盡力展現平常努力練習的成果，博得現場觀眾滿堂喝采。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲走秀活動許多身心障礙者都是第一次站在公開表演的場合，雖然難掩緊張但仍盡力展現平常努力練習的成果，博得現場觀眾滿堂喝采。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣身心障礙養護中心今(26)日辦理「金瞎趴瘋狂大走秀暨GC贈物網感謝活動」，讓服務對象藉由穿著從GC贈物網募集到的服裝，向大眾展現身心障礙者不平凡的一面，走過紅毯建立自身的價值與自信心；他們首次離開機構表演，除展現自信也希望藉機達到社會共融。

社會處長林文志指出，雲林縣身心障礙養護中心係由縣府委託社團法人雲林縣長期照護發展協會公辦民營的身心障礙照顧機構，設置有135個床位，長期照顧低收、中低收入戶及許多家庭無力照顧的身心障礙者，收置障別有重度癱瘓、肢體、智能、精神障礙等多元障別，但中心仍努力給予不同障礙者適切的個別化照顧服務及活動帶領，就是希望這些無法返家的身心障礙者即便在中心也能獲得妥適的照顧及支持服務。

▲走秀活動許多身心障礙者都是第一次站在公開表演的場合，雖然難掩緊張但仍盡力展現平常努力練習的成果，博得現場觀眾滿堂喝采。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣身心障礙養護中心總幹事陳衣婕(右)致贈感謝狀給GC贈物網，由GC贈物網公益長林慧洵代表接受。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

社工組長陳美霞表示，這次走秀活動許多身心障礙者都是第一次站在公開表演的場合，雖然難掩緊張但仍盡力展現平常努力練習的成果，陳美霞說，機構常遇家屬把人丟著就不顧了，找也找不到人，形成呆帳，不過針對符合低收入戶資格者，縣府有補助每人2萬1000元，然而還有其他未領有社會補助的住民，因此只能靠不斷募集物資補足生活缺口。

雲林縣身心障礙養護中心總幹事陳衣婕表示，中心希望藉此活動讓服務對象不要侷限在機構，可以走進社區，找到自身價值，並豐富他們的生活，每一位服務對象都很期待這次的表演，在排練的過程中，起初他們都感到很挫折，但在老師、社工及工作人員鼓勵下，他們漸漸可以展現自我，中心夥伴們都替他們感到開心。

雲林縣身心障礙養護中心向GC贈物網募集到許多物資，包含各式活動教具、生活器具、此次活動用的衣物、飾品等，總幹事陳衣婕也特別透過此活動向GC贈物網長期以來對中心的支持與關心表示感謝。

▲走秀活動許多身心障礙者都是第一次站在公開表演的場合，雖然難掩緊張但仍盡力展現平常努力練習的成果，博得現場觀眾滿堂喝采。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 雲林縣身心障礙養護中心今(26)日辦理「金瞎趴瘋狂大走秀暨GC贈物網感謝活動」，讓服務對象藉由穿著從GC贈物網募集到的服裝，向大眾展現身心障礙者不平凡的一面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►檢警破製毒工廠查獲79公斤K毒　貨櫃夾層中再「刮」出255Kg

►快訊／雲林民宅火警兄弟受困　勇消搶救2小時弟不幸身亡

►雲林新增9處交通科技執法　鎖定超速等4違規...12／1起取締

►貨車疑載晶片國道翻覆！他喊：千萬不能翻正　罕見4輪朝天吊離

►冷壓初榨完整保留土豆香　虎尾鎮農會發表新品「花生清油」


 

ET快訊
屋主打開塑膠袋赫見「人類右手」！　桶屍已死2年
她cosplay乳牛、女僕裝勾人夫　嬌喊：不吃飯只想吃學長
54.5萬起！　TOYOTA「Town Ace」開始預購
快訊／台中又有桶屍命案！　塑膠桶傳出惡臭
斷崖式衰退！　面板大廠董座認遭「砍單、不進貨」降庫存
蟒蛇活吞人！　剖開蛇肚驚見一具女屍
快訊／小抹香鯨母子擱淺！幼子當場死亡　母鯨搶救5天也走了
快訊／肇事上兵會懲處？　六軍團最新回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

展現自信風采！雲林縣身障養護中心　「金瞎趴走秀」感恩社會

南大路最美綠廊　百年老校新竹國小通學步道啟用　

竹市玻工館　匯聚21位玻璃星光照亮藝術大道

野營度假風「Taitung Organic 台東 我給你嗑！」29日最終場

端長者福利政見！　劉櫂豪：65歲以上長者免費裝假牙

「那年我們一起聽的歌」最終場　6魅力女聲日式建築開唱

冷壓初榨完整保留土豆香　虎尾鎮農會發表新品「花生清油」

遭控賣酒給楊家耍特權！　金酒反擊提告...怒撕傳單狠甩地上

降低環境干擾　南投林管處舉辦澀水手作步道工作假期

找回城市榮光、重新躍上世界舞台　基隆的下一個關鍵字「文化治理」

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

展現自信風采！雲林縣身障養護中心　「金瞎趴走秀」感恩社會

南大路最美綠廊　百年老校新竹國小通學步道啟用　

竹市玻工館　匯聚21位玻璃星光照亮藝術大道

野營度假風「Taitung Organic 台東 我給你嗑！」29日最終場

端長者福利政見！　劉櫂豪：65歲以上長者免費裝假牙

「那年我們一起聽的歌」最終場　6魅力女聲日式建築開唱

冷壓初榨完整保留土豆香　虎尾鎮農會發表新品「花生清油」

遭控賣酒給楊家耍特權！　金酒反擊提告...怒撕傳單狠甩地上

降低環境干擾　南投林管處舉辦澀水手作步道工作假期

找回城市榮光、重新躍上世界舞台　基隆的下一個關鍵字「文化治理」

雙11備戰！財政部：通關貨物估逾520萬件　價格還會再成長

丘總帶隊首年對球迷、球團說抱歉　投打仍有亮點

9歲被迫嫁人「聘金是哥哥的學費」！展望會資助女孩上學阻止童婚

美日韓同意合作「確保台灣自衛」　北韓若核試將祭空前回應

遠東董座徐旭東談景氣　強調對台灣有信心「景氣復甦樂觀以待」

陳零九遭爆「不太理五堅情」！私下互動曝光：喜歡一個人在家

超視播HBL違反運動賽事贊助規定　NCC開罰20萬

屋主整理工廠雜物…打開塑膠袋赫見「人類右手」！揭驚悚桶屍案

台積電跟進放假潮！　掌握價格和價值變化才是獲利關鍵

疫後解封！第九屆台越觀光會議府城登場　珍奶、愛玉成焦點

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

地方熱門新聞

雲林新建9處交通科技執法...12/1上路

「太太要生了！我們都確診」　警鳴笛開道協助送醫

曹爾元啟動小三通復航連署　再創馬祖榮景

張善政與對岸網軍作戰　鄭運鵬去賺人民幣

鄭運鵬10/29勇者號　萬聖節中壢大遊行

賴香伶駁斥棄保說　籲市民跳脫藍綠惡鬥

基隆的下一個關鍵字「文化治理」

遭控特權賣酒！金酒提告

北海岸石狗公肉質Q彈　清蒸煮湯都好吃

台南捷運再往前邁進

名間親子園區施工！兒童遊戲區封閉

程有威教育科技大獎

電動車正名微型電動二輪車！11/30起掛牌上路

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

更多熱門

相關新聞

保留土豆香！虎尾農會發表「花生清油」

保留土豆香！虎尾農會發表「花生清油」

虎尾鎮落花生種植面積約1505公頃，佔全國7%，虎尾鎮農會今（26）日辦理落花生新品「冷壓初榨花生油」及「香酥花生更新包裝」記者會，現場除了展示虎尾鎮農會產銷履歷花生系列產品外，還有花生清油製成之料理展示，並邀請元長鄉農會及北港鎮農會共同展示今年度花生加工新產品。

南北檢警聯手破製毒工廠　查獲79公斤K毒、走私貨櫃再搜出255公斤

南北檢警聯手破製毒工廠　查獲79公斤K毒、走私貨櫃再搜出255公斤

雲林新建9處交通科技執法...12/1上路

雲林新建9處交通科技執法...12/1上路

即／雲林火警兄弟受困　勇消搶救弟不幸身亡

即／雲林火警兄弟受困　勇消搶救弟不幸身亡

獨／15尊媽祖為他加碼行程　信眾淚謝慈悲

獨／15尊媽祖為他加碼行程　信眾淚謝慈悲

關鍵字：

身心障礙雲林雲林縣政府社會處GC贈物網雲林縣身心障礙養護中心

讀者迴響

熱門新聞

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

小隻馬嫁巨人尪　被問會痛嗎霸氣回應

三峽軍卡輾斃母女！肇事上兵無保飭回理由曝

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

更多

最夯影音

更多
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面