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冷壓初榨完整保留土豆香　虎尾鎮農會發表新品「花生清油」

▲虎尾鎮農會今日發表冷壓初榨花生清油，完整的保留花生當中富含的各項營養元素，色澤透亮、氣味天然、充分地保留了花生的清香味。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾鎮農會今日發表虎霸王冷壓初榨花生清油，完整的保留花生當中富含的各項營養元素，色澤透亮、氣味天然、充分地保留了花生的清香味。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾鎮落花生種植面積約1505公頃，佔全國7%，虎尾鎮農會今（26）日辦理落花生新品虎霸王「冷壓初榨花生油」及「香酥花生更新包裝」記者會，現場除了展示虎尾鎮農會產銷履歷花生系列產品外，還有花生清油製成之料理展示，並邀請元長鄉農會及北港鎮農會共同展示今年度花生加工新產品。

虎尾鎮農會為配合農糧署推動產銷履歷政策，長久以來與農民契作產銷履歷落花生，為進一步推動產銷履歷花生加工產品，由農糧署委請食品專家現場專案輔導，協助加工廠廠區環境、動線、機械配置、產製技術及人員衛生安全等進行整場規劃及改善，在全體員工的努力下，陸續完成花生榨油、花生脫殼、花生加工製品及花生粽等4個加工廠通過ISO22000及HACCP產銷履歷等驗證。

虎尾鎮農會花生契作面積逐年成長，加工規模日益擴增且產品多元、安全，已由農糧署列入區域型農產品加工中心加強輔導，未來將朝增加產線、擴大營運規模方向發展，更為將產銷履歷政策推展至加工及通路端，建立產、製、銷價值鏈，目前已有10幾項產品通過產銷履歷驗證。

虎尾鎮農會說明，今年推出「冷壓初榨花生清油」，產品完整保留花生當中富含的各項營養元素，色澤透亮、氣味天然、充分地保留了花生的清香味。虎尾鎮農會出品的產銷履歷花生產品均注重品質及品味，致力於帶給國人安全又好吃的在地花生美食，共同創造農會、農民、消費者三贏。

▲虎尾鎮農會今日發表冷壓初榨花生清油，完整的保留花生當中富含的各項營養元素，色澤透亮、氣味天然、充分地保留了花生的清香味。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾鎮農會今日發表冷壓初榨花生清油，並邀請元長鄉農會及北港鎮農會共同展示今年度花生加工新產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

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