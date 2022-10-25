獨／15尊媽祖為他加碼行程！虎尾糖廠媽遶境高雄　信眾淚謝慈悲

▲糖廠媽祖來到高雄，臨時加碼行程前往一名里長候選人服務處 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

雲林虎尾糖廠媽祖舉辦全台遶境活動，各地總共有14尊媽祖一起陪巡，原訂半個月的遶境活動，行程都已經排定，但沒想到就在高雄為了一個人，糖廠媽祖點頭「加碼」行程，從旗山直接轉進苓雅區一名里長候選人競選服務處，當地居民十分開心，還有人含淚參拜。

25日下午原訂3點要來到苓雅區林貴里一名里長候選人蘇炯睿的競選服務處，不過糖廠媽祖卻晚了40分抵達，但是信眾還是虔誠期待，就在下午3點40分左右，報馬仔出現在街口，立刻引發了一陣騷動，而蘇炯睿跟他的妻子也立刻跪地等待，過了沒有多久，糖廠媽的鑾轎就出現了，一路往服務處前進。

▲糖廠媽祖來到高雄，報馬仔出現在路口 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲糖廠媽祖來到高雄，臨時加碼行程前往一名里長候選人服務處 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲糖廠媽祖（中）短暫駐駕 。（圖／記者吳奕靖攝）

糖廠媽祖短暫駐駕在服務處，信眾擠在門口拿香參拜，而報馬仔則是在外頭幫人綁祈福紅線，停留時間不到20分鐘，糖廠媽就要離開，眾人紛紛下跪鑽轎下，還有一名女信眾當場淚流滿面，對於糖廠媽的離去十分不捨。糖廠媽是從雲林虎尾的福安宮，這次遶境活動從14日起駕，半個月的行程要繞行16座糖廠，而且此行還有鹿港新祖宮、白沙屯拱天宮、台灣護聖宮、大有慈賢宮、王功福海宮、溪湖福安宮、西螺廣福宮、社口福天宮、吳厝朝興宮、朴子配天宮、屏東天后宮、麥寮拱範宮、雲邑百二庄老大媽會等宮廟等14尊媽祖一同。

據了解糖廠媽祖的行程是早就排定，25日是要從旗山前往朝后宮，不過卻在中途臨時「加碼」行程，就是來到蘇炯睿的里長競選服務處，蘇炯睿說起媽祖「加碼」原因，他說：「這是一個機緣，糖廠媽祖有經過三多路，所以我就詢問主辦單位是否可以繞進來讓里民祈福，沒想到糖廠媽祖同意，我只是想里內的里民有了媽祖的庇佑，都能健健康康、平平安安，做生意可以大賺錢，很簡單的想法」。

▲糖廠媽祖來到高雄，里長候選人跪地迎接 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲糖廠媽祖來到高雄，信眾感謝。（圖／記者吳奕靖攝）