全球首架「4發動機」無人機首飛　承重及空間提升可提高偵蒐能力

記者魏有德／綜合報導

大陸自製的全球首架「4發動機」配置大型無人機「雙尾蠍D」今（26）日在四川自貢首飛成功。雙尾蠍D無人機具備更大的裝載空間、乘載能力及更強的電力支撐和飛行安全性，可攜帶更多高性能的機具，在執行貨運物流、航空播撒及軍事任務上更加靈活。

▲全球首款4發動機大型無人機在四川首飛成功。（圖／翻攝環球時報，下同）

《環球時報》報導，由四川騰盾科創股份有限公司自主研發，並擁有完全知識產權的全球首款大型四發無人機「雙尾蠍D」25日在四川自貢鳳鳴通航機場成功首飛。

公開資訊顯示，雙尾蠍D大型無人機是一款多用途、中空長航時固定翼無人機系統。該機翼展20公尺、機長10.5公尺、機高3.1公尺，最大起飛重量4.35噸、最大載重重量1.5噸、最大裝載空間5立方公尺。

外界分析，雙尾蠍D大型無人機的最大承重和最大裝載空間提升，不僅在民生用途上更加多元廣泛，在軍事用途上也可起到更佳的效用，意即，可以在現有的基礎上，裝載更多精密的偵察設備。

據了解，全球現役的無人機多安裝1至2台發動機，「雙尾蠍」系列大型無人機由於發動機數量多，推力也更加提升，機翼下還能攜帶250公斤級的炸藥，具備攻擊價值較高的軍事目標及大範圍地面目標能力，較「翼龍」、「死神」等中型無人機更具戰術價值。