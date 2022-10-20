烏克蘭首度全國限電！能源設施慘遭俄軍摧毀　政府呼籲民眾做準備

▲烏克蘭哈爾科夫因俄軍導彈襲擊而遭遇停電，民眾摸黑在超市內購物。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

近來俄羅斯改變戰略，採用自殺式無人機和飛彈針對烏克蘭包括民宅、公寓在內等基礎設施發動空襲，以及轟炸烏克蘭境內的發電設施與水利設施。在寒冷冬季即將來襲之前，烏克蘭恐怕將從今（20）日起首度迎來全國性的限電令。

根據《BBC》報導，烏克蘭的能源工廠於當地時間20日再度受到俄軍導彈襲擊，是10日以來俄軍大規模空襲的一部分。對此，烏克蘭政府能源部全資擁有的電力傳輸系統營運商「烏克蘭電網」（Ukrenergo）敦促民眾，應於21日上午7時（格林威治時間上午4時）以前將手機、行動電源、手電筒、電池等完成充電。

烏克蘭電網表示，從21日起一次停電長達4個小時的情況將會擴及至整個烏克蘭，「明天（21日）起，我們將實施有所控制、有計畫性的限制，這是我們必須做的，以求確保電力系統平衡運作。從早上7時至晚間10時，可能會在烏克蘭全境停電，我們建議民眾查看地區網路營運商的網站，了解具體的（限電）時間與地點。」

▲烏克蘭基輔一座火力發電廠慘遭俄軍導彈襲擊。（圖／路透）

烏克蘭電網透露，這是自從2月24日俄軍入侵以來，過去10天以內俄軍對於發電設施的襲擊彼此前一整個時期都還要多。烏克蘭總統澤倫斯基則表示，「烏克蘭境內30%的發電廠已被俄軍空襲摧毀，關鍵設施也遭受破壞，今天甚至有3座能源設施被敵人摧毀。」。

烏克蘭政府呼籲民眾，應該即早儲備水，確保自己能夠有溫暖的襪子與毛毯，同時準備好與家人朋友們擁抱。

至於烏克蘭總統幕僚則在Telegram上透露，限電措施將會影響城市街頭的路燈。

報導指出，零星的停電措施已經影響到首都基輔的部份地區和烏克蘭的許多地區，俄軍導彈襲擊、破壞了烏克蘭各地的基礎設施，包括位於西部、距離俄烏戰場遙遠的城市利維夫皆深受其害。

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