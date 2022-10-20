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大陸 大陸焦點 特派現場

陸新款無人機13秒飛行畫面曝光！　疑是先進隱形款「星影」

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸軍事愛好者近日瘋傳一段僅13秒的無人機影片。對此，有國際著名軍事網站分析指出，儘管有許多細節看不清楚，但很可能是一款首次曝光的大陸先進隱形無人戰機。

據《星島日報》報導，該段影片中可見，一架飛行器在空中靈巧飛行，從外形來看，相信是一款具隱形功能的無人機。

▲▼ 彩虹，無人機 。（圖／視覺中國）

▲ 彩虹-4無人機 。（圖／視覺中國）

對此，知名軍事網站《動力》（The Drive）分析指出，其可能是「星影」無人機；「星影」是由中科院工程熱物理研究所、西工大聯合在成都設立的朗星無人機系統有限公司所研製，最初是在2018年以模型的方式在新加坡航展中亮相。

據稱，「星影」長約7公尺、翼展約15公尺，最大起飛重量約4噸，載彈量400公斤，續航時間為10至12小時，升限為5萬英尺（15240萬公尺），靠2具TWS-800渦扇發動機驅動，具備隱形特性。

不過，也有軍事愛好者認為，影片的飛行物是「彩虹-7」無人機。它是由中國航天科技集團（CASC）11所研製，全尺寸模型曾於2018年在珠海航展中亮相，引發各方關注。

據悉，「彩虹-7」無人機機長10公尺、翼展22公尺、最大起飛重量1.3萬公斤、巡航高度爲1萬至1.3萬公尺，巡航速度0.5—0.6馬赫，最大飛行速度則為0. 75馬赫。

但是，不少軍事愛好者則懷疑，該飛行物是另一款中國航空工業集團（AVIC）研發的CS-550T無人機，其翼展只有18英尺（約5公尺），設罝有電子干擾和紅外線裝置，任務酬載量超過100磅（約45公斤）。

▼ 解放軍CH-805無人機。（圖／翻攝自環球網）

▲▼ 解放軍CH-805無人機。（圖／翻攝自環球網）

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