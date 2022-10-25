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美軍在日正式部署MQ-9「死神」無人機　陸軍事專家：需認真研究應對

▲▼MQ-9無人機。（圖／U.S. Air Force）

▲美軍MQ-9「死神」無人機。（圖／U.S. Air Force）

記者魏有德／綜合報導

日媒《共同社》23日透露，美軍在日本鹿兒島的海上自衛隊基地開始部署8架美軍MQ-9「死神」無人機。對此，大陸軍事專家傅前哨認為，美軍在日本部署無人機，可能會增加對中國大陸抵近偵察的頻率與強度，能夠成一定威脅，「中方需認真研究，以應對美日的有關部署。」

▲美國MQ-9「死神」無人機。（圖／達志影像／美聯社）

▲8架MQ-9無人機將部署在日海上自衛隊鹿屋基地。（圖／達志影像／美聯社）

《共同社》報導稱，美軍在位於鹿兒島縣鹿屋市的日本海上自衛隊鹿屋航空基地臨時部署美軍MQ-9「死神」無人偵察機，並在23日舉行部隊成立儀式。8架MQ-9「死神」無人偵察機預計將從10月下旬部署一年的時間。

對此，傅前哨表示，MQ-9是一款察打一體無人機，主要用於海上巡邏，可以說能夠構成一定威脅，「這款無人機留空時間比較長，而且後續可能會攜帶包括聲納浮標等在內的反潛裝備，中方需要認真研究，以應對美日的有關部署。」

美軍除在日本部署無人機，近期也先後公開B-52轟炸機改良型和B-21隱形轟炸機的最新資訊。有大陸軍事專家表示，未來幾十年內，這兩型轟炸機將是美空軍戰略打擊能力的核心，「美軍戰略轟炸機的發展歷程對我國也有借鑒意義。」

據了解，日本海上自衛隊鹿屋基地位於日本九州島南部，該基地部署P-3C「獵戶座」海上反潛巡邏機、UH-60J「黑鷹」和SH-60K「海鷹」直升機等機型，同時，該處也是美國海軍陸戰隊的KC-130加油機和「魚鷹」傾轉旋翼機訓練時的停靠基地之一。

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