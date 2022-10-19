不只無人機！傳伊朗派訓練員至克里米亞　親自培訓俄軍

▲烏克蘭軍方發布伊朗Shahed無人機殘骸的照片。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國情報人士指出，伊朗已派遣軍事人員至俄羅斯佔領的克里米亞地區，針對伊朗製無人機提供培訓與建議。目前尚不清楚有多少訓練員前往克里米亞以及是否仍留在當地，但消息指出，人數多達數十人。

綜合CNN、紐約時報報導，自從伊朗交付無人機以來，許多無人機就部署在俄羅斯佔領的克里米亞，而俄軍則在近期派出大量自殺無人機，對烏克蘭全境各地城市、能源設施進行攻擊。外界認為，這些無人機是伊朗與俄羅斯關係日益密切的一大訊號。

伊朗派出訓練人員的消息最早由The Daily Mirror披露。這些訓練人員來自伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps），遠離前線，被派去訓練俄羅斯人如何操控無人機，但實際確切人數、是否仍留在當地都尚待釐清，也未知訓練員是否親自操作這些無人機。但一名瞭解美國情報的消息人士透露，已有數十名伊朗人員出動。

美國官員表示，俄羅斯今年8月首度在烏克蘭測試與部署無人機，但因俄方人員操作失誤未取得成果；起初，俄羅斯派員前往伊朗受訓，隨著問題持續存在，伊朗人員近幾週開始前往克里米亞給予協助。

美國前國防部高階官員馬爾羅伊（Mick Mulroy）認為，「向烏克蘭派遣無人機與訓練人員，已讓伊朗深深捲入這場戰爭，直接參與造成平民死傷的行動」。美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）18日則說，伊朗與俄羅斯之間的深化合作應該被視為一種巨大威脅。

不過伊朗官方否認提供無人機給俄羅斯來對烏克蘭進行攻擊。伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）指出，相關消息都是出自西方人士，具政治意圖，伊朗沒有向開戰的任何一方提供武器。