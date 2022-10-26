照片曝光！德國總統訪烏克蘭警報大響　躲防空洞1.5小時

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照片曝光！德國總統史坦麥爾訪烏克蘭　躲防空洞1.5小時

▲▼ 德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）25日抵達烏克蘭首都基輔進行突襲訪問 。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國總統史坦麥爾訪問烏克蘭期間，進入防空洞 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

德國總統史坦麥爾25日抵達烏克蘭首都基輔進行突襲訪問，並與烏克蘭總統澤倫斯基會面。但史坦麥爾此行也遇到俄軍發動攻擊行動，空襲警報大響，他與烏方就在防空洞內進行會談，待了1.5小時，並與烏克蘭居民交談，相關照片也曝了光。

▲▼ 德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）25日抵達烏克蘭首都基輔進行突襲訪問 。（圖／達志影像／美聯社）

德國之聲報導，這是德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，首次訪問烏克蘭。他讚揚烏克蘭的勇氣與不屈精神，德國不僅會與烏克蘭站在同陣線，也將持續在經濟、政治、軍事給予支持，同時也向德國人民喊話，「不要忘記這場戰爭對烏克蘭人民意味著什麼，多少苦痛、多少毀滅，烏克蘭人民需要我們」。

▲▼ 德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）25日抵達烏克蘭首都基輔進行突襲訪問 。（圖／達志影像／美聯社）

就在史坦麥爾到訪期間，烏克蘭空襲警報大響，烏克蘭空軍透露，這是因為俄羅斯從白俄羅斯發射約10架伊朗製戰鬥無人機。他當時正訪問基輔東北部、切爾尼戈夫城鎮高利烏高夫卡（Koryukivka），與烏方在防空洞內舉行會談，並和歷經過俄軍佔領的當地居民交談。

史坦麥爾在事後的新聞記者會上，重申德國力挺烏克蘭的立場，烏克蘭很快就會收到德國Mars II多管火箭發射系統以及Panzerhaubitze 2000自走砲，「許多人都希望戰爭結束，但正如（澤倫斯基）總統所說，烏克蘭希望實現公正的和平，我同意這個觀點：沒有正義就沒有真正的和平，不公正的和平只會引發新的戰爭」。

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▲▼ 德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）25日抵達烏克蘭首都基輔進行突襲訪問 。（圖／達志影像／美聯社）

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