因應中國影響力　澳洲預算增加「國防和太平洋外交」支出

▲澳洲在國防與太平洋外交預算將會增加，因應中國影響力。圖為澳洲柯林斯級（Classe Collins）潛艦。（圖／翻攝自Royal Australian Navy）

文／中央社

澳洲今天許諾將增加國防開支，並努力強化與東南亞和太平洋鄰近國家的外交關係，以因應中國在這一地區日漸增加的經濟和戰略影響力。

路透社報導，自澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的中左翼工黨政府於5月上台以來，其第一份預算將2023年6月為止的財政年度國防資金提高8%，到2026年年中將達國內生產毛額（GDP）的2%以上。

此外，預算還包括先前宣布的14億澳元海外援助，其中9億澳元用於太平洋島國，4.7億澳元用於東南亞。

由於擔心中國對太平洋島國的影響力日漸增加，坎培拉一直尋求與較小鄰國改善關係。許多鄰國批評澳洲過去在氣候變遷和海平面上升等問題上缺乏行動。

今年稍早，中國與索羅門群島簽署安全協議令西方國家感到震驚，儘管索國宣稱該協議並不允許在其領土上建立軍事基地。

在與北京關係惡化的情況下，坎培拉和華盛頓已在兩個多邊集團內結成夥伴來對抗中國的影響，分別是包括日本和印度的「四方安全對話」（Quad），以及包括英國的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。

澳洲外交部今天在預算文件中表示：「在管理對中國關係時，我們將以冷靜和一貫的作法追求我們的目標。」「在可能情況下，我們將與中國進行建設性接觸，以因應氣候變遷等共同挑戰。在國內，我們將與主要的利益相關者合作，建立復原力和社會凝聚力。」

澳洲政府還將任命一位東南亞特使，並在外交部內設立東南亞辦公室，協調政府所有部門在整個地區的工作。

為改善地區關係並解決澳洲嚴重的勞力短缺問題，政府將向來自太平洋國家的移工家庭發放3000個永久簽證。

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