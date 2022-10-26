　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

因應中國影響力　澳洲預算增加「國防和太平洋外交」支出

▲▼澳洲柯林斯級（Classe Collins）潛艦。（圖／翻攝自Royal Australian Navy）

▲澳洲在國防與太平洋外交預算將會增加，因應中國影響力。圖為澳洲柯林斯級（Classe Collins）潛艦。（圖／翻攝自Royal Australian Navy） 

文／中央社

澳洲今天許諾將增加國防開支，並努力強化與東南亞和太平洋鄰近國家的外交關係，以因應中國在這一地區日漸增加的經濟和戰略影響力。

路透社報導，自澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的中左翼工黨政府於5月上台以來，其第一份預算將2023年6月為止的財政年度國防資金提高8%，到2026年年中將達國內生產毛額（GDP）的2%以上。

此外，預算還包括先前宣布的14億澳元海外援助，其中9億澳元用於太平洋島國，4.7億澳元用於東南亞。

由於擔心中國對太平洋島國的影響力日漸增加，坎培拉一直尋求與較小鄰國改善關係。許多鄰國批評澳洲過去在氣候變遷和海平面上升等問題上缺乏行動。

今年稍早，中國與索羅門群島簽署安全協議令西方國家感到震驚，儘管索國宣稱該協議並不允許在其領土上建立軍事基地。

在與北京關係惡化的情況下，坎培拉和華盛頓已在兩個多邊集團內結成夥伴來對抗中國的影響，分別是包括日本和印度的「四方安全對話」（Quad），以及包括英國的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。

澳洲外交部今天在預算文件中表示：「在管理對中國關係時，我們將以冷靜和一貫的作法追求我們的目標。」「在可能情況下，我們將與中國進行建設性接觸，以因應氣候變遷等共同挑戰。在國內，我們將與主要的利益相關者合作，建立復原力和社會凝聚力。」

澳洲政府還將任命一位東南亞特使，並在外交部內設立東南亞辦公室，協調政府所有部門在整個地區的工作。

為改善地區關係並解決澳洲嚴重的勞力短缺問題，政府將向來自太平洋國家的移工家庭發放3000個永久簽證。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
好想長高！醫曝生長激素「2大分泌高峰」：這段時間入睡才有用
獨／開軍卡輾斃母女　上兵老母站解剖室外「雙手合十」求原諒
Netflix11月「下架106部」　新上架片單一次看
「爸爸今晚就會走了…」　小一妹1句話讓護理師心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

因應中國影響力　澳洲預算增加「國防和太平洋外交」支出

俄法院駁回美國女籃明星格林納上訴　維持9年徒刑

拜登「住白宮2年」迷航　植樹活動後問：我們要去哪裡？

俄羅斯回應「英國新首相」上任：沒看到「俄英關係」改善希望

美國調降對台「旅遊建議」3級→1級　只須採取「常規預防措施」

國際支持及未雨綢繆　烏克蘭議員訪台分享戰爭啟示

一家5口水壩戲水成悲劇！溺水3人獲救　夫妻倆救人雙雙溺斃

台男別灰心！GG比他們長0.8公分　全球「陰莖最短」國家曝光

習近平更強大！組「戰鬥內閣」對抗局勢　楊永明曝對台政策3重點

2男到校接5歲女兒！意外發現「她有2個爸」　媽爆哭認超綠真相

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

家庭支柱「命喪軍卡輪下」　夫到場心碎：怎會沒看到

因應中國影響力　澳洲預算增加「國防和太平洋外交」支出

俄法院駁回美國女籃明星格林納上訴　維持9年徒刑

拜登「住白宮2年」迷航　植樹活動後問：我們要去哪裡？

俄羅斯回應「英國新首相」上任：沒看到「俄英關係」改善希望

美國調降對台「旅遊建議」3級→1級　只須採取「常規預防措施」

國際支持及未雨綢繆　烏克蘭議員訪台分享戰爭啟示

一家5口水壩戲水成悲劇！溺水3人獲救　夫妻倆救人雙雙溺斃

台男別灰心！GG比他們長0.8公分　全球「陰莖最短」國家曝光

習近平更強大！組「戰鬥內閣」對抗局勢　楊永明曝對台政策3重點

2男到校接5歲女兒！意外發現「她有2個爸」　媽爆哭認超綠真相

蔡其昌稱顏家挺盧「有無奈」！顏寬恒打臉：不像你跟林佳龍虛情假意

因應中國影響力　澳洲預算增加「國防和太平洋外交」支出

老婆送「8張生日兌換券」他嗨翻　圖上1細節超不妙：是陷阱

俄羅斯女大生讚台男「很照顧女生」　台灣的民主社會很酷

影／被老公笑畫作像遺照　妻子怒做「祖先餐」報復

破碎的自信心來自童年　缺失的愛只能靠自己找回來

高端二期臨床合作廠商是中資　徐巧芯：根本就是一種地獄哏

影／兒超黏爸爸！趴身上抱緊放閃　媽吃醋遭嗆：我老公

在補習班度過童年　韓國孩童已喪失快樂權利

白癡公主住家被偷拍！　「3正妹員工露臉」網全歪樓：好漂亮

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

國際熱門新聞

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

公車大轉彎！男突從座位噴飛重摔地上亡

人妻口交一半慘死　竟是小王整根塗毒

台男別灰心！「這國家」平均陰莖長度最短

拜登住白宮2年迷航　植樹後問：要去哪裡？

俄法院駁回美國女籃明星格林納上訴　維持9年徒刑

真子公主「知識不足」硬要進畫廊！　他嘆：不夠專業

戰鬥內閣　楊永明曝習對台政策3重點

巨乳女模術後搭機　血從耳朵噴出

俄回應英國首相上任：沒看到關係改善希望

美國調降對台「旅遊建議」3級→1級

專家：台海恐面臨現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

12歲女童Apple Watch亮警訊「竟是罹癌」

他愛上18歲繼女！　狠甩結縭7年妻

更多熱門

相關新聞

美國前防長卡特過世　2015年就力挺軍援烏克蘭

美國前防長卡特過世　2015年就力挺軍援烏克蘭

美國前防長卡特（Ashton Carter）於當地時間24日在波士頓過世，享壽68歲。他的家人發聲明表示，卡特在出現「突發心臟事件」後離世。

路透：美國考慮供烏陸基版刺針飛彈

路透：美國考慮供烏陸基版刺針飛彈

PTT八卦板鼓吹投降論　40歲處男：至少能打手槍

PTT八卦板鼓吹投降論　40歲處男：至少能打手槍

19歲女離奇失蹤9天　最後詭異影片曝光

19歲女離奇失蹤9天　最後詭異影片曝光

美軍在日正式部署MQ-9「死神」無人機 陸軍事專家：需認真研究應對

美軍在日正式部署MQ-9「死神」無人機 陸軍事專家：需認真研究應對

關鍵字：

紐澳要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

公車大轉彎！男突從座位噴飛重摔地上亡

NIKE「官網快閃特賣」超殺5折

獨／妻女遭軍卡輾斃　夫：不處理我做鬼抓他

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

人妻口交一半慘死　竟是小王整根塗毒

AV女優愛澤乃亞香港賣淫遭判入獄

醫曝「生長激素2大分泌高峰」　睡對時間超重要！

「耳朵有1情況」恐是失智前兆！變得愛生氣、發呆要小心

獨／輾斃母女　上兵老母祈求原諒

富藍戈做到了！飆出161公里破紀錄

身分證中2碼住飯店「每人只要609元」

更多

最夯影音

更多
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面