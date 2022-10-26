被柯文哲酸「亂打一通」怒了　陳時中競總：政風處報告非常清楚

▲簡舒培（左）強調政風處報告顯示黃珊珊手諭辦理城博會，並非議員亂打。（圖／陳時中競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長柯文哲動用市府第二預備金辦「台北城市博覽會」，民進黨市議員簡舒培爆料，計畫來源竟是無黨籍台北市長候選人黃珊珊手諭，但柯文哲反嗆「亂打一通」。對此，民進黨台北市長候選人陳時中競辦26日舉行記者會，簡舒培再批，政風處報告揭露城博會的起源是「110年10月4日由黃珊珊前副市長手諭交辦城博會之規劃事宜」，黃珊珊是用威權獨裁的方式寫的手諭，後續才補足程序。

陳時中競選總部今天由發言人陳品潔、台北市議員江志銘、簡舒培舉行「政風報告打臉黃珊珊，還敢說手諭是民主？」記者會。

江志銘表示，昨天柯文哲說議員們亂打一通，他要告訴柯市長是誰亂打一通，政風處的報告裡面，強調城市博覽會是2021年10月4日由黃珊珊前副市長手諭辦理，這不是民進黨市議員亂打一通。他批評，柯為了做畢業紀念冊，花了1億多辦了一場到處膨風、灌水、吹牛的城市博覽會，相較柯對台北市老人福利的苛刻，證明柯「自我宣傳絕不手軟，老人福利就七折八扣」，口口聲聲說要省錢，但城市博覽會可以花1億多來舉辦，凸顯了柯的自私自利。

簡舒培表示，在柯文哲無心市政下，黃珊珊惡搞市政，導致台北市政府的財政紀律一團混亂，而柯文哲沒有調查清楚，為了捍衛自己、保護黃珊珊，就說議員們亂打一通，議員並沒有亂打一通，只有台北市財政紀律亂七八糟、亂搞一通。

簡舒培指出，昨天議員們出示的資料，是政風處在今年10月15日出來的報告，政風處報告寫的非常清楚，城博會的起源，就是「110年10月4日由黃珊珊前副市長手諭交辦城博會之規劃事宜」；10月14日市長室會議決議由陳志銘秘書長邀集相關機關先行討論執行內容方向，黃珊珊用威權獨裁的方式寫的手諭，後續補足程序，甚至在黃珊珊手諭之前，也沒有任何規劃，這是政風處報告寫的，不是議員亂打。

簡舒培也指出，政風處報告也顯示，2021年10月22日研考會簽核准動支第二預備金2300萬元，後又因黃珊珊將城博會展期從16天延長至23天，增加660萬元，因此2021年11月1日，黃珊珊批核將動支第二預備金增至2960萬元；而今年2月，城博會整體規劃調整，除了又再次動用第二預備金4900萬元，黃珊珊還在台北城市博覽會專案會議，要求各局處動用業務費支應城博會，包括周邊展演、文宣品設計、會場舞台活動、學生團體參訪活動等費用，總體城博會金額高達上億。