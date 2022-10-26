　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被柯文哲酸「亂打一通」怒了　陳時中競總：政風處報告非常清楚

▲▼陳時中競總：據政風處報告顯示黃珊珊手諭辦理城博會，並非議員亂打。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲簡舒培（左）強調政風處報告顯示黃珊珊手諭辦理城博會，並非議員亂打。（圖／陳時中競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長柯文哲動用市府第二預備金辦「台北城市博覽會」，民進黨市議員簡舒培爆料，計畫來源竟是無黨籍台北市長候選人黃珊珊手諭，但柯文哲反嗆「亂打一通」。對此，民進黨台北市長候選人陳時中競辦26日舉行記者會，簡舒培再批，政風處報告揭露城博會的起源是「110年10月4日由黃珊珊前副市長手諭交辦城博會之規劃事宜」，黃珊珊是用威權獨裁的方式寫的手諭，後續才補足程序。

陳時中競選總部今天由發言人陳品潔、台北市議員江志銘、簡舒培舉行「政風報告打臉黃珊珊，還敢說手諭是民主？」記者會。

江志銘表示，昨天柯文哲說議員們亂打一通，他要告訴柯市長是誰亂打一通，政風處的報告裡面，強調城市博覽會是2021年10月4日由黃珊珊前副市長手諭辦理，這不是民進黨市議員亂打一通。他批評，柯為了做畢業紀念冊，花了1億多辦了一場到處膨風、灌水、吹牛的城市博覽會，相較柯對台北市老人福利的苛刻，證明柯「自我宣傳絕不手軟，老人福利就七折八扣」，口口聲聲說要省錢，但城市博覽會可以花1億多來舉辦，凸顯了柯的自私自利。

簡舒培表示，在柯文哲無心市政下，黃珊珊惡搞市政，導致台北市政府的財政紀律一團混亂，而柯文哲沒有調查清楚，為了捍衛自己、保護黃珊珊，就說議員們亂打一通，議員並沒有亂打一通，只有台北市財政紀律亂七八糟、亂搞一通。

簡舒培指出，昨天議員們出示的資料，是政風處在今年10月15日出來的報告，政風處報告寫的非常清楚，城博會的起源，就是「110年10月4日由黃珊珊前副市長手諭交辦城博會之規劃事宜」；10月14日市長室會議決議由陳志銘秘書長邀集相關機關先行討論執行內容方向，黃珊珊用威權獨裁的方式寫的手諭，後續補足程序，甚至在黃珊珊手諭之前，也沒有任何規劃，這是政風處報告寫的，不是議員亂打。

簡舒培也指出，政風處報告也顯示，2021年10月22日研考會簽核准動支第二預備金2300萬元，後又因黃珊珊將城博會展期從16天延長至23天，增加660萬元，因此2021年11月1日，黃珊珊批核將動支第二預備金增至2960萬元；而今年2月，城博會整體規劃調整，除了又再次動用第二預備金4900萬元，黃珊珊還在台北城市博覽會專案會議，要求各局處動用業務費支應城博會，包括周邊展演、文宣品設計、會場舞台活動、學生團體參訪活動等費用，總體城博會金額高達上億。

►天仁茗茶禮盒打8折！凍頂烏龍＋高山烏龍才1350元

ET快訊
快訊／第7輪快篩實名制　2族群可免費領5劑
快訊／本土+40261、死亡+52！　30多歲女染疫5天亡
花近千萬預算！　高嘉瑜問拿來幹嘛？官員答不出來
快訊／北科大附屬桃園農工大火　大批消防搶救中
李嘉欣4器官重創！　「差1標點符號」險沒命
獨／IG網美逃回台灣拍AV　本尊親曝「改當女優原因」
差48cm！小隻馬嫁身高195巨人尪　被問「會痛嗎」她回應超

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

九合一倒數31天！蔡英文拋「3個拜託」　保證候選人清廉勤政

「選前之夜」沒攻下凱道！蔣萬安搶輸陳時中　黃珊珊拿北市府前廣場

被柯文哲酸「亂打一通」怒了　陳時中競總：政風處報告非常清楚

藍綠白搶選前之夜路權！陳時中一次拿北平東路、凱道　國民黨怒罵惡搞

國合會花近千萬建區塊鏈資料庫　高嘉瑜問拿來幹嘛？官員答不出來

陳時中遭爆拍片有警官一路陪　士林分局證實是「督察組長」回應了

一餐才80元！綠委盼提高義消餐費津貼　消防署長允諾爭取

獨／網美逃出柬埔寨回台拍AV遭嘲諷　本尊親述改當女優原因

郭正亮預測「陳時中落選恐影響2024」　朱學恒驚呼：一人殺全黨

朱立倫赴基隆力挺謝國樑！　國民黨「行動中常會」下週選新竹

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

九合一倒數31天！蔡英文拋「3個拜託」　保證候選人清廉勤政

「選前之夜」沒攻下凱道！蔣萬安搶輸陳時中　黃珊珊拿北市府前廣場

被柯文哲酸「亂打一通」怒了　陳時中競總：政風處報告非常清楚

藍綠白搶選前之夜路權！陳時中一次拿北平東路、凱道　國民黨怒罵惡搞

國合會花近千萬建區塊鏈資料庫　高嘉瑜問拿來幹嘛？官員答不出來

陳時中遭爆拍片有警官一路陪　士林分局證實是「督察組長」回應了

一餐才80元！綠委盼提高義消餐費津貼　消防署長允諾爭取

獨／網美逃出柬埔寨回台拍AV遭嘲諷　本尊親述改當女優原因

郭正亮預測「陳時中落選恐影響2024」　朱學恒驚呼：一人殺全黨

朱立倫赴基隆力挺謝國樑！　國民黨「行動中常會」下週選新竹

九合一倒數31天！蔡英文拋「3個拜託」　保證候選人清廉勤政

編織長青幸福網　彰化顧好序大人

檢警破製毒工廠查獲79公斤K毒　貨櫃夾層中再「刮」出255Kg

「選前之夜」沒攻下凱道！蔣萬安搶輸陳時中　黃珊珊拿北市府前廣場

11／1實施第7輪快篩實名制！　2族群可免費領5劑

快訊／中重症+204！1歲童染疫1個月後高燒送醫「腹水、心包膜積水」

獲Joeman邀共吃美食！　深V甜妹「每吃一口就露事業線」起底是高材生

快訊／本土+40261、死亡+52！30多歲女染疫5天亡「併代謝性酸中毒」

被柯文哲酸「亂打一通」怒了　陳時中競總：政風處報告非常清楚

中資入侵高雄港碼頭又成選舉話題　業界問難道不怕大陸反制嗎

嚇死人！才剛說要煮魚頭湯　斷尾、無內臟魚突瘋狂抖動

政治熱門新聞

陳其邁貼「青澀」抓漏看板　周玉蔻今曬畢業照：每個人都年輕過！

竹縣議員候選人買票　遭羈押禁見

資策會不忍了！　提告高虹安內容曝光

蔡其昌稱顏家無奈挺盧！顏寬恒打臉：真心真意

獨／網美逃出柬埔寨回台拍AV遭嘲諷　本尊親述改當女優原因

灑154萬臉書宣傳費！徐千晴曝新竹廣告王

高虹安批卓政宏公然說謊　「進入司法後律師會處理」

美國對台旅遊安全警示降級！　台灣回歸「最安全」等級

軍卡擦撞機車釀2死　六軍團：非常抱歉

高端二期臨床找中資　邱臣遠5點開嗆

北市最新民調分析！　沈富雄預測「陳黃平分大餅」：蔣萬安等著贏

LIVE／資策會聲明控違規兼職　高虹安10時親上火線

你是幸運兒？69.6萬台北熊好券2.0中獎者出爐　「查APP」下午就可用

陳時中廟口開講示範深蹲　自嘲蹲第15下「皮皮剉」

更多熱門

相關新聞

藍綠白搶「選前之夜」路權

藍綠白搶「選前之夜」路權

九合一大選倒數一個月，各政黨於26日0時積極搶11月25日「選前之夜」路權，據了解，民進黨台北市長候選人陳時中陣營已搶下凱達格蘭大道、北平東路路權，國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營原本預計要拿凱道，結果只搶到22、23、24日，目前有國民黨中央黨部前八德路二段當備案，使北市黨部主委黃呂錦茹痛斥陳時中陣營「惡搞」。

陳時中遭爆警官陪拍片　士林分局證實回應了

陳時中遭爆警官陪拍片　士林分局證實回應了

郭正亮預測「陳時中落選恐影響2024」　朱學恒驚呼：一人殺全黨

郭正亮預測「陳時中落選恐影響2024」　朱學恒驚呼：一人殺全黨

韓國瑜將與張善政合體　鄭運鵬：不希望在桃園重演

韓國瑜將與張善政合體　鄭運鵬：不希望在桃園重演

柯志恩淚喊長住高雄！議員參選人開砲

柯志恩淚喊長住高雄！議員參選人開砲

關鍵字：

柯文哲黃珊珊陳時中2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

三峽軍卡輾斃母女！肇事上兵無保飭回理由曝

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

更多

最夯影音

更多
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面