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朱立倫赴基隆力挺謝國樑！　國民黨「行動中常會」下週選新竹

▲▼ 國民黨於基隆舉辦「行動勝利中常會」 。（圖／國民黨提供）

▲國民黨於基隆舉辦「行動勝利中常會」。（圖／國民黨提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（26）日前往基隆召開「行動勝利中常會」，主席朱立倫表示，基隆需要一位年輕、有戰鬥力、有遠見、有國際觀、有愛心的父母官，就是代表國民黨出戰的謝國樑，相信正義一定會戰勝黑暗，國民黨將全力爭取勝利成功。同時預告下週三（11/2）行動勝利中常會地點將舉辦在新竹市。

國民黨今天前往基隆召開「行動勝利中常會」，除秘書長黃健庭、多位中常委以及黨務一級主管、基隆市黨部主委吳國勝外，基隆市長候選人謝國樑、基隆市議會議長蔡旺璉以及多位市議員、里長候選人等也參與其中。

會中，朱立倫為謝國樑戴上引領基隆啟航的「船長帽」，並將象徵掌舵的「船舵」圖樣授予謝國樑，宣誓將「從頭把台灣贏回來」，呼籲基隆鄉親成為謝國樑的背後力量，並共同支持國民黨提名的所有議員、里長候選人，一起翻轉基隆，全場鄉親高喊「凍蒜！加油！」場面十分熱絡。

▲▼ 國民黨於基隆舉辦「行動勝利中常會」 。（圖／國民黨提供）

朱立倫致詞時表示，今天到基隆舉行行動勝利中常會，希望最後一個月，大家一起勝利成功，選在台灣頭基隆召開行動勝利中常會，代表大家共同勝利的決心，也一起為謝國樑加油。從台灣頭到台灣尾、台灣東到台灣西，本島、外島，國民黨提名的每位候選人都是實實在在、清清白白，中道、穩健、務實，獲得多數選民認同的候選人。

▲▼ 國民黨於基隆舉辦「行動勝利中常會」 。（圖／國民黨提供）

朱立倫強調，北台灣發展是命運共同體，需要團隊努力，現任新北市長侯友宜帶領新北市，這幾年來的表現受到大家肯定，也需要北基桃的團隊合作。基隆一號謝國樑、桃園一號張善政、新北二號侯友宜、台北六號蔣萬安，「1126，團結勝選」。除全黨團結外，北台灣的交通建設、捷運公路港口發展，以及召商引資、科學園區、就業發展等，需要北北桃基結合一起，北台灣一千萬人口，像火車頭帶領台灣發展。

朱立倫表示，基隆扮演相當重要的角色，而基隆的市民們需要一位年輕、有戰鬥力、有遠見、有國際觀、有愛心的父母官，那就是謝國樑。而民進黨選不過別人，就剩下抹黑造謠。他強調，謝國樑每項政見都是為下一代在基隆的發展，希望能帶領基隆脫胎換骨，徹底改變。拜託大家「1126、挺善良」，他相信善良一定會戰勝邪惡，這是大家共同信念，正義一定會戰勝黑暗，清白的謝國樑一定會勝利成功。更希望在議長帶領下議會團隊能全壘打，里長勝選，國民黨勝利成功。
 

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