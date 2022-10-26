高虹安遭控違法兼職！柯文哲：與綠營不同路就被捅　絕對有下個受害者

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安任職資策會時兼職風波越演越烈，高虹安26日臨時召開記者會，強調都是主管知情且指派的工作，並未支領科智企業的薪水。民眾黨主席柯文哲晚間也批評，民進黨操弄各種國家機器於股掌，不同路就捅你，絕對還會有下一個受害者。

柯文哲26日晚間於臉書表示，高虹安今天在記者會語重心長說了一句「還好」，還好當年資策會主管跟她的E-mail有保留，可以證明她的「清白」，包括出國就讀、做研究、輔導衍生企業「科智」公司當上處長的過程，信件顯示不只一位主管知情和交付任務，還好否則面對國家機器，高虹安也只能含冤莫白。

「這句還好，非常『不好』。」柯文哲批評，資策會明明是國家專業科技人才的推手，竟然汙名化前員工不夠，還要告上法院，淪為執政黨的打手，說高虹安違法兼差、沒有報備，因此資策會「無從核准」其任職科智企業業務處處長情事；但科智與資策會主管的E-mail，可看到高虹安跟資策會主管回報工作內容，或建議以科智處長職稱對外，她也沒有領科智的薪水。

柯文哲指出，資策會還推薦高虹安參加經濟部的國家產業創新獎個人獎項，第五屆得獎專輯載明「現在高虹安除了仍任職資策會持續研發工作之外，也輔導科智企業推廣機聯網系列產品。」資策會明明知情，還要指鹿為馬、入人於罪，過去資策會鼓勵優秀員工到衍生公司發展技術，堅實台灣科技產業，現在翻臉不認帳，以後哪個員工敢為資策會賣命？

柯文哲酸說，高虹安不孤單，從去年質疑高端不可能在7月通過EUA、被打成中共同路人的中研院士陳培哲，以及反萊豬進口，結果被衛福部控告違反《食安法》的醫生蘇偉碩，以及今天的高虹安，「民進黨操弄各種國家機器於股掌，不同路就捅你，絕對還會有下一個受害者。」