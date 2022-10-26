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端長者福利政見！　劉櫂豪：65歲以上長者免費裝假牙

▲劉櫂豪提出幫65歲以上長者免費裝假牙政策。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲劉櫂豪提出幫65歲以上長者免費裝假牙政策。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪26日召開長者福利政見記者會，提出65歲以上老人免費裝假牙政策。

劉櫂豪表示，家中長輩因為缺牙影響飲食健康，也因此影響自信心，但是裝一副全口活動假牙費用動輒4-5萬元，負擔不低，尤其處於經濟能力中產的家庭，幫家中長輩裝假牙恐造成生活負擔沉重，因此政府能夠全面來幫長輩裝假牙，才能減輕家庭負擔，也能讓長輩過得更健康。此外，也有許多住在鄉下的長輩，常因行走不便或交通不便利等因素，無法去牙醫看診，政府應該更主動積極地來協助長者，落實假牙的補助政策，也要爭取衛福部協助，與台東牙醫公會協商，規劃牙醫師人力在偏鄉及離島地區、矯正機關、身障及長照機構等服務，照顧偏遠及弱勢民眾不用舟車勞頓到市區看牙醫。

劉櫂豪指出，假牙為健保不給付項目，國民健康署有針對中低收65歲以上長者，原民會也針對55歲以上長者補助假牙計畫，期能增加老人咀嚼功能。為維護長者的健康權益，劉櫂豪提出65歲以上長者假牙補助，促進長者身體健康，恢復自信心，照顧好長者也是幫助年輕人，減輕家庭負擔，讓年輕人安心為事業打拼。

劉櫂豪特別舉例，有次和自己的母親聊天時感覺發音跟臉型與平常不同，原來是把活動假牙拿掉，這才知缺牙會對長輩的社交生活有非常大影響。

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