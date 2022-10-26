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批陳時中大頭病難醫治　柯文哲：說「世界怎麼跟得上台灣」後開始出事

▲▼柯文哲接受《新聞不芹菜》節目專訪。（圖／《震傳媒》提供）

▲柯文哲接受《新聞不芹菜》節目專訪。（圖／《震傳媒》提供）

記者袁茵／台北報導

九合一大選進入倒數，針對民進黨台北市長候選人陳時中引發的「仇恨值」，台北市長柯文哲26日批評，陳時中擔任防疫指揮官時，有很多決策都做得亂七八糟，而2020新冠疫情剛爆發時，台灣表現很好，但自從陳時中在立法院說「世界怎麼跟得上台灣」後，就開始出事，「大頭病就是最難醫治的。」

柯文哲以預錄方式在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，節目於26日播出。關於陳時中參選台北市長，卻因防疫成績引發「仇恨值」，柯文哲表示，凡走過必留下痕跡，要不是民進黨全面控制媒體，哪有可能讓陳時中這麼好混，而台灣防疫確實不差，但不是全都是陳時中功勞。

柯文哲指出，台灣醫界厲害的人很多，且從2003年SARS之後到現在，台灣公衛體系有所進步，南韓、日本反倒因為沒SARS疫情，導致進步不如台灣，而台灣自那之後陸續成立CDC，疾管署等機構，還有很多人出國留學，例如羅一鈞等人。

柯文哲說，新冠疫情剛爆發時，台灣表現就很好，因為有SARS經驗，但自從陳時中在立法院說「世界怎麼跟得上台灣」之後就開始出事，「失敗為成功之母，但倒過來成功為失敗之母，而大頭病就是最難醫治的。」陳時中如果有本事，就去紐約當衛生局長看看有沒有辦法控制疫情。

柯文哲提及，陳時中很多決策都做得亂七八糟，「從3+11、諾富特、買疫苗時機不對、沒有快篩、違反醫學倫理的護航高端，而擋BNT疫苗一事讓我非常討厭他，想逼大家打高端疫苗，所以政治不要太脫離人性，你在幹嘛人家也不是不曉得。」

柯文哲激動地說，自己最氣的是，北市府防疫旅館、車來速、防疫通道、快篩陽視為PCR陽等政策，「我每樣都比陳時中快，但他都先把我罵一頓，幾個禮拜後再全部照抄，他那段時間已經政治凌駕專業。」

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