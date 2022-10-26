愛情無法超越藍綠？游淑慧憂戀情曝光遭基層耳語　選情恐遇最大危機

▲劉世澤、台北市議員游淑慧。（圖／劉世澤臉書、資料照／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧與親綠媒體《三立新聞網》總編輯劉世澤相戀消息傳出後，政界人物皆紛紛獻上祝福。不過，國民黨前台北市議員羅智強26日卻透露，游淑慧稱自己遭到部分深藍支持者反彈與質疑，甚至有情資指出，她之所以會被跟拍，是有心人故意找徵信社爆料，並有基層放話耳語。羅智強表示，選戰剩不到30天，若上述情資屬實，游淑慧即將面臨這次選戰的最大危機。

羅智強今日指出，游淑慧昨晚致電告訴他，自己遭到部分深藍支持者反彈與質疑，甚至有情資指出，她之所以會被跟拍，是有心人故意找徵信社爆料，並有基層放話耳語。羅智強表示，選戰剩不到30天，若上述情資屬實，游淑慧即將面臨這次選戰的最大危機。

「游淑慧是一個誠實及勇敢的人，對於這段感情她沒有說謊和閃躲。」羅智強表示，游淑慧是一個有智慧與堅持原則的人，這半年來，她的感情並沒有影響到她的戰力和堅督力道。如果真是有心人要利用她的感情來影響她的選情，希望所有支持者不要讓這樣的計謀得逞，他呼籲所有支持者，若有黑函和耳語，請幫忙揪出這樣闇黑的影武者。

羅智強表示，他很心疼游淑慧，就算游淑慧的男朋友是三立的員工又怎麼樣？那只是他的一份工作而已，什麼時候台灣已經撕裂到連愛情也要築上這座莫名的高牆？三立的員工就一定是民進黨嗎？就一定是民進黨無條件的支持者嗎？請問游淑慧的愛情有一絲一毫影響到她對民進黨的監督嗎？更怒批，「真的是莫名其妙！」

羅智強強調，游淑慧一直都站在制衡的最前線，用力批判民進黨，但現在整個內湖、南港都在流言耳語、攻擊游淑慧，「我希望大家不要被帶風向，對於游淑慧的愛情，我們應該真心祝福，游淑慧這位勇敢的戰將，我們更應該珍惜愛護。」

游淑慧25日受訪時表示，她與劉世澤兩人關係很單純，是一般人都會有的交往關係，但身為女性政治人物感情被放這麼大檢視，難免都會感到害羞與尷尬。她說，兩人是單身狀態下，透過朋友介紹認識約1年，大概從今年4、5月開始這段關係，目前並未同居，且雙方都秉持著「公私分明」原則，不會因感情影響工作。