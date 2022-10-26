陳時中座車闖紅燈警方「紀錄全沒」　黃明昭：行車記錄器有容量限制

▲警政署長黃明昭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前前往內湖勘災，爆出座車違規闖紅燈但現場警員並未開單，藍營痛批耍特權，事後警方對外稱警車的行車記錄器「當日沒特別儲存，資料已被覆蓋」，對此，警政署長黃明昭26日接受質詢時指出，巡邏車一直都在使用，行車記錄器頂多4-8小時就可能洗掉。

北市議員徐巧芯事後向內湖分局長王炳睿要求公開行車記錄器，她表示，陳時中座車闖紅燈被攔下後曾與員警對話，但該名員警卻表示自己並未看到陳時中的車子闖紅燈，也沒開秘錄器。

徐巧芯傳簡訊給內湖分局局長王炳睿，要求他提供16日晚間盤查陳時中座車的警車行車記錄器，但王卻回應，有關大湖派出所現場車輛行車記錄器容量為32G，可錄製5至6小時，因當日沒特別儲存，故已經被覆蓋洗掉。

立委李德維26日在內政委員會質詢相關議題，指陳時中闖紅燈被攔下有很多爭議，民代說警察要開秘錄器卻沒開，想調閱警車的行車記錄器，也說因為超過6小時已經被洗掉，但規定要保存一個月，現在警方對於警車行車記錄器規定如何？

對此，警政署長黃明昭表示，巡邏車一直都在使用，行車記錄器頂多4-8小時就可能洗掉，規定是指，「若發生事件要燒錄或保存一個月」，有時候基層警察執勤比較緊急，密錄器就可能忘了開，這是要檢討的部分。