　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中座車闖紅燈警方「紀錄全沒」　黃明昭：行車記錄器有容量限制

▲▼花敬群 黃明昭 出席內政委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲警政署長黃明昭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前前往內湖勘災，爆出座車違規闖紅燈但現場警員並未開單，藍營痛批耍特權，事後警方對外稱警車的行車記錄器「當日沒特別儲存，資料已被覆蓋」，對此，警政署長黃明昭26日接受質詢時指出，巡邏車一直都在使用，行車記錄器頂多4-8小時就可能洗掉。

北市議員徐巧芯事後向內湖分局長王炳睿要求公開行車記錄器，她表示，陳時中座車闖紅燈被攔下後曾與員警對話，但該名員警卻表示自己並未看到陳時中的車子闖紅燈，也沒開秘錄器。

徐巧芯傳簡訊給內湖分局局長王炳睿，要求他提供16日晚間盤查陳時中座車的警車行車記錄器，但王卻回應，有關大湖派出所現場車輛行車記錄器容量為32G，可錄製5至6小時，因當日沒特別儲存，故已經被覆蓋洗掉。

立委李德維26日在內政委員會質詢相關議題，指陳時中闖紅燈被攔下有很多爭議，民代說警察要開秘錄器卻沒開，想調閱警車的行車記錄器，也說因為超過6小時已經被洗掉，但規定要保存一個月，現在警方對於警車行車記錄器規定如何？

對此，警政署長黃明昭表示，巡邏車一直都在使用，行車記錄器頂多4-8小時就可能洗掉，規定是指，「若發生事件要燒錄或保存一個月」，有時候基層警察執勤比較緊急，密錄器就可能忘了開，這是要檢討的部分。

►天仁茗茶禮盒打8折！凍頂烏龍＋高山烏龍才1350元

ET快訊
颱風估明生成　這3地大雨躲不掉！週日起連迎3天暴雨
右轉沒先切「最外側」罰1千8！　交部新規3大重點一次看
NBA兩球星起衝突！　K湯暴怒被趕出場
全國首例！台觀完成解散清算　財產全數捐贈空大
更完整影片曝光！胡錦濤被攙扶離場前　不給看文件
台灣清水健是他！「超猛外型」女優超愛　月收2萬待遇淒慘
LIVE／逃出柬埔寨網美拍AV挨轟「幹嘛救妳」　本尊回應戰酸
高虹安批資策會公然說謊！　秀出2012年證據反擊
延長插座掉魚缸！26條寵物金魚「全煮熟」　主人崩潰
輔大死亡車禍！　男大生打工下班遇劫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

競選布條1細節太扯！選民看呆「怎麼回事」　鍾沛君愣：視力要1.5

柯志恩落淚「不管結果必長住高雄」　綠營批：吃了韓國瑜口水！

「總統牌」催票？陳時中今晚合體蔡英文　連續兩周再同台

劍走偏鋒拚突圍？　柯志恩遭批「高雄不需要另一個韓國瑜」　

綠質疑謝國樑財產申報兜不攏　蔡適應批：到底還隱匿幾家境外公司？

高虹安批卓政宏公然說謊！ 　爆這件事「進入司法後律師處理」

抖音「外交部假帳號」5秒詭異影片曝　吳釗燮喊要報警

新北市「辯論式政見會」11／14登場　侯友宜：把2030年新願景與市民報告

「找不到黃珊珊的問題就打模糊仗」　她譏綠營出奧步猛打城博

美國對台旅遊安全警示降級！　台灣回歸「最安全」等級

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

競選布條1細節太扯！選民看呆「怎麼回事」　鍾沛君愣：視力要1.5

柯志恩落淚「不管結果必長住高雄」　綠營批：吃了韓國瑜口水！

「總統牌」催票？陳時中今晚合體蔡英文　連續兩周再同台

劍走偏鋒拚突圍？　柯志恩遭批「高雄不需要另一個韓國瑜」　

綠質疑謝國樑財產申報兜不攏　蔡適應批：到底還隱匿幾家境外公司？

高虹安批卓政宏公然說謊！ 　爆這件事「進入司法後律師處理」

抖音「外交部假帳號」5秒詭異影片曝　吳釗燮喊要報警

新北市「辯論式政見會」11／14登場　侯友宜：把2030年新願景與市民報告

「找不到黃珊珊的問題就打模糊仗」　她譏綠營出奧步猛打城博

美國對台旅遊安全警示降級！　台灣回歸「最安全」等級

藍心湄「女人我最大」推薦益生菌　挨罰20萬提告NCC結果出爐

渣男教練誘惑人妻！一天床戰肉搏4女　男星只穿小內褲上場

競選布條1細節太扯！選民看呆「怎麼回事」　鍾沛君愣：視力要1.5

「聖火玉尊」不紅了？留言反推爆1人　讚YTR清流：影片很優質

花700元買彩券「爽中9億」！他「隱瞞妻小」獨領...原因曝光

柯志恩落淚「不管結果必長住高雄」　綠營批：吃了韓國瑜口水！

看見「行政院長的影子」　陳吉仲：我要回學校去了

中共2023年以戰逼談？　陸官方：未來何去何從在民進黨一念之間

回家驚見滿地「紅色液體」　債主闖空門爽吃毛豆還外帶...慘了

黃介正／習近平新征程　必須戒慎無須恐懼

政治熱門新聞

竹縣議員候選人買票　遭羈押禁見

陳其邁貼「青澀」抓漏看板　周玉蔻今曬畢業照：每個人都年輕過！

資策會不忍了！　提告高虹安內容曝光

蔡其昌稱顏家無奈挺盧！顏寬恒打臉：真心真意

灑154萬臉書宣傳費！徐千晴曝新竹廣告王

美國對台旅遊安全警示降級！　台灣回歸「最安全」等級

高虹安批卓政宏公然說謊　「進入司法後律師會處理」

高端二期臨床找中資　邱臣遠5點開嗆

軍卡擦撞機車釀2死　六軍團：非常抱歉

LIVE／資策會聲明控違規兼職　高虹安10時親上火線

北市最新民調分析！　沈富雄預測「陳黃平分大餅」：蔣萬安等著贏

你是幸運兒？69.6萬台北熊好券2.0中獎者出爐　「查APP」下午就可用

陳時中廟口開講示範深蹲　自嘲蹲第15下「皮皮剉」

快訊／「未兼職也沒領科智薪水」　高虹安駁資策會：主管都知情

更多熱門

相關新聞

新北市「辯論式政見會」11/14登場　侯友宜：把2030年新願景與市民報告

新北市「辯論式政見會」11/14登場　侯友宜：把2030年新願景與市民報告

新北市選舉委員會主辦的電視政見會將於11月14日登場，新北市長侯友宜及民進黨新北市長候選人林佳龍都將參與。侯友宜今（26）日表示，希望透過辯論，讓市民看到未來新北市是一個健康快樂有希望的城市，自己將提出2030年新願景與市民報告。

綠營猛打城博預算規避監督　黃珊珊：找不到黃珊珊的問題打模糊仗

綠營猛打城博預算規避監督　黃珊珊：找不到黃珊珊的問題打模糊仗

台北市長電視辯論會倒數！　蔣萬安：把握空擋加緊準備

台北市長電視辯論會倒數！　蔣萬安：把握空擋加緊準備

周玉蔻預告「曹興誠將合體陳時中」　蔣萬安轟：用意識形態撕裂台灣

周玉蔻預告「曹興誠將合體陳時中」　蔣萬安轟：用意識形態撕裂台灣

高端二期試驗爆找陸企處理　黃珊珊：每天抗中保台在幹什麼？

高端二期試驗爆找陸企處理　黃珊珊：每天抗中保台在幹什麼？

關鍵字：

陳時中黃明昭蔣萬安黃珊珊2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

大S玩默契考驗超閃！　「最欣賞優點」具俊曄害羞笑翻

人妻口交一半慘死　竟是小王整根塗毒

三峽軍卡輾斃母女！肇事上兵無保飭回理由曝

更多

最夯影音

更多
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面