國台辦提涉台「10個堅持」　絕不承諾放棄使用武力

▲習近平在發表二十大報告。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔、任以芳／北京連線報導

中共中央總書記習近平16日在二十大上發表了政治報告，並提出未來對台政策方略。國台辦今（26）早召開二十大後首場記者會，發言人馬曉光提出「10個堅持」，其中一個是「堅持絕不承諾放棄使用武力」。

馬曉光指出，全面貫徹黨解決台灣問題的總體方略，必須堅持黨中央對台工作的集中統一領導；堅持在中華民族偉大復興進程中推進祖國統一；堅持在祖國大陸發展進步基礎上解決台灣問題。

他接著闡述道，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針；堅持「一個中國原則和九二共識」；堅持推動兩岸和平發展、融合發展；堅持團結廣大台灣同胞、爭取台灣民心；堅持粉碎台獨分裂圖謀；堅持反對外部勢力干涉；堅持絕不承諾放棄使用武力。

另外，馬曉光在解讀二十大報告涉台部份時指出，該報告充分肯定過去5年和新時代10年對台工作取得的重大成就；習近平統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，就對台工作發表了一系列重要論述、指示及批示，提出一系列新理念新思維新戰略，形成新時代黨解決對台問題的總體方略，指引了對台工作克難前行，譜寫新篇章。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／視覺中國）

對於台獨部分，馬曉光表示，‌台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患；二十大對黨章修改增加堅決反對和遏制台獨等內容，‌‌是對台工作形勢和任務的必然要求，體現了全黨意志。

習近平日前在二十大大會上，首次口頭上沒有提到「九二共識」，但他強調 ，解決台灣問題是中國人自己的事，由中國人來決定，願意以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一為前提，但絕不承諾放棄武力，保留一切必要措施選項，只是針對外部干涉勢力和極少數台獨份子，絕非針對廣大台灣同胞。