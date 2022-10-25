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習二十大講話「留下和平窗戶」　呂秀蓮籲民眾一起拒絕戰爭

▲▼ 台灣民主論壇,呂秀蓮,王崑義。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲呂秀蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

中共中央總書記習近平開啟了執政的第三任期，對台戰略恐怕會更加強硬，引發外界擔憂。對此，前副總統呂秀蓮今（25）日下午表示，不認為習近平的講話讓人對和平絕望，相比之下並沒有太嚴厲，他大聲喊戰爭，可事實上是留下了「和平的窗戶」。

呂秀蓮今日下午參加「世界民主大會與台灣民主」論壇，並擔任主講人。她在會上指出，習近平開啟第三任期，胡錦濤在二十大閉幕式上突然被架走，至今還未有明確答案，這讓台灣民眾明白民主有多麼珍貴，而此屆中共高層的人事佈局給台灣警惕，習近平絕對在這5年內，徹底處理台灣問題，「現在要共同面對的是，你要戰爭還是要和平。」

呂秀蓮表示，若不要戰爭，大家應冷靜理性思考，國內先團結在一起，然後共同面對外界最大的威脅，「很明顯台灣已經被全世界認定是第二個烏克蘭，我們要逆勢而行，而不只是單純批評攻擊。」

面對美國，呂秀蓮認為台灣不能百分之百追隨，要能對等地談「Yes or No」，同時也要跟北京對話，甚至可以與習近平見面，讓他知道台灣需要和平。

▲▼總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡英文發表國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

總統蔡英文在國慶文告中提到「兵戎相見絕對不是兩岸的選項」。對此，呂秀蓮表示，總統「總算講和平了」，雖然繞了那麽大圈子，但相信對岸還是會聽到；二十大上，大家認為習近平兇巴巴，「我覺得他也在釋放善意，和平是我們要去締造的。」

另外，針對特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前喊出「要讓台灣成為中國的特別行政區」，以避免區域衝突，呂秀蓮透露，她在事後曾寫信給馬斯克，怒斥「你講話不應該公然違背國際人權，台灣人民要決定自己的未來，就算你那麼富有，我們也不會要求你施捨給窮人」。

呂秀蓮最後表示，「我們要大聲講，台灣拒絕做第二個烏克蘭，我們的執政黨聲音何其小，人民一定要站出來」；11月12日會再辦一場反戰遊行，「讓美國和中國聽到我們的聲音。我們拒絕戰爭、拒絕被犧牲。」

台灣國際戰略學會王崑義亦認為，兩岸的最大公約數就是和平，和平是兩岸最高的價值。文化大學社會科學院院長趙建民則指出，面對中國大陸，台灣的勝算是民權自由，不該去先打民族主義，「這是最愚蠢的。」

據悉，「世界民主大會與台灣民主」論壇由台灣國際戰略學會主辦，呂秀蓮擔任主講人，與會人士還有文化大學社會科學院院長趙建民、日本戰略研究論壇高級研究員廖雨詩等。

▼ 論壇現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 台灣民主論壇,呂秀蓮,王崑義。（圖／記者蔡儀潔攝）

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