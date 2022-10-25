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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平「從嚴治黨」　9千萬黨員嚴格執行中央八項規定

▲▼二十屆中央政治局委員，習近平、趙樂際、李強、王寧、蔡奇、丁薛祥、李希 。（圖／記者任以芳攝）

▲二十屆中共中央政治局今（25日）召開會議，強調繼續嚴格執行「中央八項規定」。（圖/記者 任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第二十屆中共中央政治局今（25日）召開會議，由中共中央總書記習近平主持會議。該會議聚焦學習黨的二十大精神，特地指出習近平上任後推動「中央八項規定」，強調者向規定是長期有效的鐵規矩、硬槓槓，要求黨員糾治形式主義、官僚主義，堅決破除特權思想和特權行為，要求中央政治局要帶頭嚴格執行中央八項規定。

大陸官媒《新華社》、《央視》等報導指出，新一屆中中共央政治局今開會研究部署學習宣傳貫徹黨的二十大精神，審議《中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》《中共中央政治局貫徹落實中央八項規定實施細則》。

報導稱，會議指出，學習宣傳貫徹黨的二十大精神是當前和今後一個時期全黨全國的首要政治任務。要引導廣大幹部群眾原原本本學習研讀黨的二十大報告和黨章，認真領悟黨的二十大提出的新思想新論斷、作出的新部署新要求。

會議表示，要緊密聯繫黨的百年奮鬥歷程特別是黨的十八大以來新時代十年的偉大變革，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，加深對習近平新時代中國特色社會主義思想、馬克思主義中國化時代化、中國式現代化等重大問題的認識，深刻理解黨的二十大對全面建設社會主義現代化國家作出的戰略部署，切實把思想和行動統一到黨中央精神上來。

會議強調，要深刻領會黨中央關於國內外形勢的分析研判，深刻把握我國發展面臨的機遇和挑戰，增強憂患意識、強化底線思維，做好應對各種複雜局面的思想準備和工作準備。

▲　▼二十大主席團常委會名單包括：習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、丁薛祥、劉鶴、孫春蘭、李希、李強、楊潔篪、陳敏爾、胡春華、蔡奇、、溫家寶、。（圖/記者 任以芳攝）

▲習近平第三任期要求「從嚴治黨」。（圖/記者 任以芳攝）

會議指出，堅持和加強黨中央集中統一領導是全黨共同的政治責任，首先是中央領導層的政治責任。中央政治局要帶頭嚴格遵守黨章和黨內政治生活准則，全面落實黨的二十大關於堅持和加強黨中央集中統一領導的各項要求，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

會議稱，黨的二十大對鍥而不捨落實中央八項規定精神作出新部署，必須始終把中央八項規定作為長期有效的鐵規矩、硬槓槓，抓住「關鍵少數」以上率下，持續深化糾治「四風」，重點糾治形式主義、官僚主義，堅決破除特權思想和特權行為，推動全黨堅決落實中央八項規定精神。

最後，會議表示，中央政治局成員帶頭嚴格執行中央八項規定

會議還研究了其他事項。

▼ 要求黨員落實中央八項規定。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼ 二十屆中共中央政治局今（25日）召開會議，由中共中央總書記習近平主持會議。該會議聚焦學習黨的二十大精神 。（圖／記者任以芳攝）

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