找回城市榮光、重新躍上世界舞台　基隆的下一個關鍵字「文化治理」

▲基隆文化底蘊之豐，被埋藏在過去因經濟衰退的雨幕之中，透過大基隆歷史場景再現整合計畫的天翻地覆，現在已發展出了豐羽，正等著乘風而起。（圖／基隆市政府文化局提供，下同）

記者張惠媛／基隆報導

過去提到基隆，她是不太具有色彩的城市，灰色是既定印象，一半是長年下雨的建築雨漬積累，另外一半則代表過去三、四十年，來不及跟上與做出反應的全球化衝擊，讓位在東北角，臺灣地理課本上坐擁「北部天然良港」美名的基隆，產生一股集體共感的沮喪氛圍，城市發展長時間被理所當然地擱置，想要進步的腳步不知如何前進。

基隆市長林右昌在手機裡用網頁搜索打下關鍵字：「基隆」，像是秀出成績單般地自信說道：「你看，我們是不是擁有很多顏色了。」

2015年，基隆市文化局迎來市府團隊改朝換代後的第一年，而這一年的文化年度預算，只有1.8億元，佔市府當年度總預算的1.1%（163億），固定人事費就需花費5千萬，而中央補助款僅佔2千7百萬元。都市規模上財源本就少的基隆，要投注在文化事業上的可能更低、更不被重視。

而2017年開始推動的「大基隆歷史場景再現整合計畫」（以下簡稱大基隆），則是讓基隆成為近年來，重新躍回世界舞台的重要計畫。

▲基隆國門廣場，讓城市空間更寬闊。

綜觀全臺灣，基隆作為第一個以文化部門主導的「整合型都市再造計畫」，由基隆發想出發，「大基隆」衍伸變成文化部推行到全國的旗艦政策，藉由歷史文化的軸心，形成都市再造策略與行動。

但檯面上，基隆所要面對的困難不只侷限於歷史建築的修復再利用。文化局長陳靜萍苦笑說到9億元的預算，底下共要執行53個子計畫，在非六都的各縣市地方文化局處，都算是空前絕後的挑戰。

2019文化局預算新高 中央力挺、繳出漂亮成績單

2019年文化局的預算來到史上新高，相較於2015年，基隆市為擺脫地方財源不足，積極向中央爭取的預算補助款為7.6億元，增長近了28倍的數字，遠超近幾年加總的年度總預算。當時光快轉到2022年，隨著基隆市文化局交出一張張漂亮的文化成績單，其中更包括4年內連獲3個國家卓越建設獎的肯定，這些光鮮亮麗，都奠基在文化局既有人力下，日以繼夜的挑戰與嘗試換得。

陳靜萍感性說道：「現在看似風光的成果，剛開始主責的文化資產科連科長，是僅6人的陣容在面對偌大的計畫，缺人、缺錢、缺經驗、缺諮詢對象，那時候我們『四大皆空』。」

在陳靜萍背後，有兩座今年10月剛獲得2022中華建築金石獎的獎座，分別是優良公共建設的優良空間活化類，以及全場唯一獲獎的施工組空間活化特別獎。「大基隆」所創下的總總之最，包括參與部門最多、空間範圍最廣、計畫類型最多與新聞曝光度最高的里程碑，這場可謂橫跨地理空間與歷史文化的史詩計畫，基隆做到了。

▲基隆港西二西三碼頭倉庫。（圖／資料照）

▲國門噴泉。

市長林右昌坐鎮！每月開會跨部門整合 點－線－面重現「大基隆」

「那時候市長就像專案經理，我就像是執行秘書，一個專案一個專案攤開來規劃與執行，每個月盯進度。」陳靜萍翻開從2018年底上任的手機行事曆，要多滿有多滿，形形色色的各場會議時間，跨府內外與各局處，所有的問題及協調都在每個月的平台會議上被解決，拋開本位主義以願景在前、專業為輔，讓過去曾身為北臺灣門戶而後停滯的基隆，在這幾年拋開了「三流城市」的標籤。

「大基隆」擺脫「單點修復歷史建築」的方式，整合文化資產點打造由「點」接「線」乃至「面」的區域整合，讓要塞司令部、官邸及校官眷舍，整合大沙灣石圍遺構、清法戰爭紀念園區與太平輪紀念碑，成為橫跨史前－清代－日治－國民政府至今的「沙灣歷史文化園區」，將過去身為「威權象徵」的要塞司令部「解嚴」，成為充滿文化底蘊的休閒場域。

▲沙灣歷史文化園區。

▲要塞司令部。

▲基隆要塞司令官邸。

同時更在基隆和平島上，藉由考古發掘到和平島諸聖教堂考古遺址，跟著歷史軌跡串接臺灣歷史課本上的史實，也重新喚醒基隆在大航海時代即展現的重要性，臺灣目前唯一證明17世紀西班牙曾到訪的考古證據。

▲和平島諸聖教堂遺址。

基隆文化治理有成 「所見即所得」找回城市榮光

陳靜萍說到，如果要提到臺灣最靠海的大地藝術季品牌，現在第一時間就會想到「潮藝術」；前身為日治時期1903年興建的「基隆公會堂」、也是全臺灣首座文化中心的「基隆文化中心」，終於有機會翻新成兼備專業與多元的「基隆美術館」與「基隆表演藝術中心」；而2022年城市博覽會首度開放的「林開郡洋樓」與「漁會正濱大樓」，前者成功洗刷「基隆鬼屋」污名再現榮光，後者為城博會期間所有展區中最亮眼的歷史建築。

▲林開郡洋樓。

▲漁會正濱大樓。

所見即所得，透過真正可以走入的歷史現場，「大基隆」讓基隆市民、包括全台民眾，重新認識基隆，更同步賦予基隆文化場域的新時代意義，重拾民眾對於城市的光榮感。

基隆文化底蘊之豐，被埋藏在過去因經濟衰退的雨幕之中，透過大基隆歷史場景再現整合計畫的天翻地覆，現在已發展出了豐羽，正等著乘風而起。現在，如果要幫基隆下一個關鍵字，那麼這個標籤應該是「#文化治理」。